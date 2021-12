La sacó barata: Emma Coronel, esposa de 'El Chapo', recibe 3 años de cárcel por narcotráfico

Emma se casó con el 'Chapo' Guzmán siendo una adolescente. Este dato cierto, ha sido uno de los argumentos de la defensa de la esposa del famoso líder del cartel de Sinaloa, además de la aceptación de culpabilidades, para conseguir una condena leve. Y sirvió.

Ahora, el juez del tribunal de Washington se ha mostrado clemente con la exmodelo, conocida como 'la Kardashian de Sinaloa', imponiéndole una pena un año inferior a la solicitada por la fiscalía, de la que además se reducirán los meses que ya ha cumplido de prisión desde su arresto en febrero pasado.

Según su abogado, Jeffrey Lichtman, su único papel era el de esposa. "Su papel era simplemente el de esposa. Ese era su papel. Punto. La sentencia refleja que era alguien involucrado en una conspiración muy grande en la que es una parte muy pequeña".

Se declaró culpable y evitó diez años de cárcel

La esposa del capo mexicano reconoció su culpabilidad el pasado mes de junio en un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. De esa manera evitó una sentencia que podría haber llegado hasta los diez años de cárcel.

El abogado respondió así a la pregunta de la prensa sobre una posible colaboración de Coronel con la justicia .

"Sus directrices eran tan bajas que no tenía necesidad de cooperar. No podía ser más claro. No sé qué más quieren. O se lo creen o no se lo creen. Depende de ustedes. Saldrá de la cárcel en 18 meses", dijo.

Coronel ha sido declarada culpable de conspirar para traficar con cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana. La tercera esposa de "El Chapo" tiene doble nacionalidad estadounidense y mexicana. Es madre de dos niñas gemelas del sanguinario narcotraficante, líder del Cartel de Sinaloa, condenado en 2019 a cadena perpetua tras su extradición a Estados Unidos.

