"Millennials con malditos teléfonos móviles": Ridley Scott y el fracaso comercial de su última película

Es uno de los directores de cine más famosos del mundo. Ridley Scott ha rodado grandes éxitos como Thelma and Louise, Alian, Blade Runner o Gladiator. Ahora, el también productor y guionista británico ha visto fracasar económicamente su último filme y culpa a los 'millennials', por la baja audiencia de su película llamada 'El último duelo'.

Hablando del tema, en el podcast WTF, el director adujo que el problema se reduce a los "malditos teléfonos móviles" con que se criaron los espectadores de la actualidad.

Dice Scott: "Los millennials nunca quieren que les enseñen nada a menos que se lo digan en el teléfono celular. Creo que lo estamos experimentado ahora mismo con Facebook. Creo que esta es una falla que ha ocurrido al darle el tipo de confianza equivocado a esta última generación".

La película en cuestión, 'El último duelo' se estrenó en octubre y ha fracasado comercialmente, a pesar de contar con actores como Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck. El filme tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y apenas logró recaudar poco más de 27 millones de dólares en el mundo.

Scott señaló que nunca se ha arrepentido de ninguna de sus películas y 'El último duelo' no es la excepción: "Todos pensamos que era un guion estupendo, así que la hicimos. No puedes ganar todo el tiempo. Disney hizo un trabajo de promoción fantástico y a los jefes les encantó la película, pese a que le preocupaba que no fuera para ellos".

Ahora, hoy, 24 de noviembre, se estrena la esperada 'House of Gucci', cinta también dirigida por Scott, de 83 años, y protagonizada por la cantante Lady Gaga.

WtfPod, Youtube, Rt, Wikipedia.