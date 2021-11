Cercados por la basura: vivir rodeados por un acaparador "repugnante"

La vida de una familia londinense es por demás tortuosa: sucede que tienen de vecino, a ambos lados de su casa, a un hombre, que es un acaparador compulsivo y ha transformado los días "en un infierno".

Así, la familia ha quedado indefensa, a merced de un estilo de vida, que ocasiona diversos y evidentes problemas sanitarios, sobre todo por la cantidad de basura que que atraen ratas en importante cantidad.

Todo sucede en Romford, al este de Londres, donde están esos hogares. En el amontonamiento, se observan aspiradoras, , chatarras, radiadores, sillas, lavadoras, sofás, puertas, cortadoras de césped, dos remolques, fregaderos de cocina y hasta vehículos de motor abandonados.

Los vecinos dicen que se sienten atrapados con la basura, aunque se ordenó al propietario Keith Eaton pagar £ 4,726 y limpiar todo el desorden en junio y no lo hizo.

"Todo es una mierda"

Vecinos fueron entrevistados por The Sun Online: "La familia está pasando por un infierno. No vemos un final para esto. No se puede vivir allí. La casa en realidad ha empeorado desde la orden judicial. ¿Qué es todo esto? Todo es una mierda. Su camioneta tiene fugas de aceite, sus diversas camionetas ocupan valiosos espacios de estacionamiento, ¡incluso los autos están llenos de basura!", dijo un vecino furioso.

Y completó otro, en la misma línea: "Ha bloqueado el jardín de la casa, los garajes, del piso al techo, con basura. No hay agua potable y está llena de basura hasta los techos. Tiene varias camionetas viejas que tiene en la calle que ocupan todo el estacionamiento, incluso están abarrotadas de cosas".

TheSun.