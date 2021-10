Volcán de La Palma: nueva colada, fuego, más evacuaciones y gases tóxicos

No se detiene, no cesa: desde el 19 de septiembre, el volcán Cumbre Vieja sigue expulsando lava en una de las islas de Canarias. Nadie sabe cuándo se detendrá, mientras la destrucción de inmuebles y sembradíos se sigue acumulando y crece el número de evacuados.

Ayer, por ejemplo, en el barrio de La Laguna de Los Llanos de Aridane cundía la desesperación. Una mujer de ese sitio dijo, acongojada: "Hace cuarenta años que vivimos aquí. Hecha con nuestras manos la casita. Y no sé, Dios quiera que no llegue la lava, pero no sé", se lamenta.

Por uno y otro lado, las escenas son de desesperanza total de los habitantes de la isla. "Estamos salvando lo que se pueda. Hacemos lo que se pueda", explica un hombre, mientras realiza sus tareas antes de marcharse.

Una columna de dióxido de azufre cubría ayer la mitad de la Península Ibérica y buena parte de Marruecos y Argelia según muestra el satélite #Sentinel5 de @CopernicusECMWF

La situación sigue siendo muy complicada en la isla.

Muchos habitantes del barrio de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, se fueron antes de recibir la orden de evacuación. En los últimos días, empaquetaron media vida y abandonaron sus casas al ver que la lengua de fuego avanzaba en su dirección.

Hasta ahora, en La Palma, los evacuados son alrededor de 6000.

La erupción volcánica también se está llevando por delante la economía de la hermosa isla, cimentada en la agricultura, pero también en el turismo. Terrazas y playas lucen vacías, irremediablemente.

En tanto, la lava en contacto con el mar genera gases tóxicos, peligrosos al ser respirados.

"Además de la colada de lava que ha provocado la última evacuación, hay otras dos, una de las cuales baja con con enorme potencia llevándose por delante zonas de cultivos y residenciales. Según los responsables científicos, la señal de tremor volcánico ha aumentado en intensidad, lo que indica que hay un mayor contenido de gas en el magma que está saliendo del volcán", ilustra Euronews.

Como se sabe, el tremor volcánico es un tipo de terremoto característico de los volcanes, causado por el movimiento del magma.

Euronews, Youtube.