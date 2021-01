Casi 10 millones de niños afganos necesitan ayuda urgente para sobrevivir

Casi 10 millones de niños afganos y unos 8 millones de adultos necesitan ayuda urgente para sobrevivir tras décadas de guerra, la pandemia y una pobreza endémica, denunció este martes la ONG a favor de la infancia Save the Children, que solicitó un rápido apoyo internacional para hacer frente a la crisis.



"Millones de personas sufren a diario por la pobreza y la guerra. Es especialmente difícil para los niños, muchos de los cuales no han conocido nada más que la violencia", afirmó en un comunicado el director de Save the Children en Afganistán, Christopher Nyamandi.



De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA), casi 6.000 personas, 2.000 de ellas niños, murieron o resultaron heridas en los primeros nueve meses de 2020 en el país asiático.



Save the Children asegura que el conflicto continúa causando un "daño físico y psicológico" extremo en el país, con cientos de miles de personas obligadas a huir de sus hogares, lejos de servicios esenciales como hospitales o clínicas, y sin apoyo humanitario.



Ante esta situación, la ONG ha solicitado de manera urgente 3.000 millones de dólares en ayuda para responder este año "las crecientes necesidades" humanitarias en el país.



"La ayuda a Afganistán ha caído de forma alarmante en un momento en el que aumenta la necesidad humanitaria. Nos encontramos en una posición insostenible, en la que la ayuda es muy inferior a lo que se necesita para satisfacer las necesidades de la gente", advirtió Nyamandi, que criticó los fondos insuficientes prometidos por la comunidad internacional en la última cumbre de Ginebra.



Por otro lado, la pandemia del coronavirus -con 54.062 casos y 2.343 muertes en Afganistán, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins- está teniendo un impacto desastroso en millones de familias vulnerables en el país.



Según estimaciones del Banco Mundial, la crisis del coronavirus interrumpió de manera drástica las importaciones, incluidos artículos domésticos vitales, lo que disparó la inflación, algo que sumado a las "tensiones económicas y sanitarias adicionales de la pandemia, profundizará el impacto humanitario en todo el país".



"Millones de personas sufren todos los días a causa del conflicto, la pobreza y ahora también la pandemia de la covid-19. Es una situación desesperada que necesita atención urgente de la comunidad internacional", sentenció Nyamandi.