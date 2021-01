México se acerca a los 100 mil desaparecidos "con un 99% de impunidad"

La Comisión Nacional de Búsqueda de México (CNB) denunció que existen al menos 82.881 casos de personas desaparecidas registradas en todo el país, pero solo se alcanzaron 35 sentencias condenatorias de primera instancia por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, lo que representa un nivel de impunidad del 99%, publicó hoy la prensa local.



Por regiones, los estados con mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, con 11.503; Tamaulipas, con 11.344, y el Estado de México, con 8.777, según informó el diario El Universal.



Solo en lo que va de 2021, 17 días, se denunció la desaparición de 96 personas en el país latinoamericano, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, no bien asumió, una emergencia forense para inyectar recursos extraordinarios a la identificación de decenas de miles de cadáveres que siguen como NN en morgues o, incluso, en fosas comunes.



Según la CNB, 2019 fue el año en el que se denunciaron más desapariciones, con un total de 8.970, pese a que dos años antes se había aprobado la Ley General de Desaparición Forzada, que inauguró ese tipo penal.



Pero aún tras este avance legislativo, las causas de desapariciones no avanzan en México.



"Las familias investigamos y buscamos. Les entregamos toda la información sobre nuestros casos y ellos no nos dan respuesta. Tenemos que estar detrás de ellos para que hagan su trabajo", denunciaron miembros del Colectivo Una Nación Buscando T, que pidieron no dar sus nombres, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.



A finales del año pasado, la CNB rechazó un proyecto de ley en debate en el Senado que busca sacar a la Fiscalía General de la República del sistema nacional de búsquedas de personas, que actualmente incluye órganos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y organizaciones de derechos humanos y de familiares.



"Muchos casos de desapariciones tienen que ver con delincuencia organizada, lo que corresponde a la Fiscalía General de la República, pero que se quedan en jurisdicción local, estatal", explicó Karla Quintana, comisionada de búsqueda nacional.



"Tenemos una grave crisis en materia de desaparición y la única manera de empezar a dar respuesta a las víctimas es trabajando de manera conjunta y no dividiendo", concluyó.