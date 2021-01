El potencial económico de México: El comercio electrónico está viviendo su mejor momento

Al comenzar el nuevo año, México se sitúa como el tercer país más afectado por la pandemia en Latinoamérica, estando por detrás de Colombia y Brasil, pero no todo son malas noticias. El crecimiento económico que ha vivido el comercio electrónico no tiene precedentes.

México está viviendo la adaptación de sus mercados a la nueva realidad

Con la llegada de la pandemia el gobierno de México tuvo que tomar medidas drásticas, que terminaron afectando todos los sectores económicos.

Pero el reconocimiento de las autoridades mexicanas en la implementación de nuevas tecnologías y leyes, está ayudando a crear nuevas oportunidades para la economía fuertemente golpeada.

Uno de los cambios más importante para México, tanto desde el punto de vista económico como tecnológico, es la creación de visitmexico, una plataforma digital enfocada en promover el turismo en el país. Es un proyecto innovador y esperanzador, porque tiene el apoyo de muchas empresas tecnológicas de reconocimiento internacional, como serian Discovery, Google, MasterCard y diversas compañías de renombre.

También es importante detallar, que el gobierno mexicano está implementado leyes, para facilitar y beneficiar al comercio electrónico. Desde el año 2014, existen leyes que regularizan los juego de azar y las paginas en donde se puede conseguir este pasatiempo. Esto es un paso importante, porque permite a los usuarios disfrutar de casinos online como Vera John, uno de los más populares en México, entre muchos otros.

Conociendo el panorama actual y el repunte de casos, los usuarios prefieren usar los casinos online en lugar de usar los casinos físicos, pero esta decisión no es exclusiva para este caso en particular. Las compras en línea aumentaron un 68% en el territorio mexicano y con la implementación de la estrategia omnicanal de Walmart, los mexicanos no necesitan salir para comprar la comida, pueden realizar cualquier compra desde la comodidad de su casa.

El crecimiento online: la nueva tendencia que determinara el rumbo del 2021

Los cambios nombrados anteriormente benefician el comercio electrónico en México, pero el desarrollo no se detiene aquí, diferentes sectores se han visto obligados a replantear su modelo actual de negocio. Este cambio busca adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor y las exigencias de la pandemia.

Aunque la pandemia supone un reto, los cambios que están llegando son beneficiosos para todos los involucrados. Muchas puertas se han cerrado, pero otras se han abierto y permiten adaptarnos a los desafíos actuales.

Es un hecho irrefutable que el mundo está cambiando, la forma en cómo disfrutamos nuestros pasatiempos o la forma en como solíamos hacer las compras, ya no serán las mismas, pero este cambio será gradual para que los usuarios puedan acostumbrarse.

Es fácil darse cuenta de que el cambio es inevitable, pero también es imposible negar que la tecnología se ha convertido en una necesidad prioritaria para el mexicano promedio.

Poco a poco todos seremos testigos de la transformación de la economía, entretenimiento y la forma de hacer negocios.