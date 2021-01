Era una persona sana, pero se contagió de covid dos veces en 60 días y falleció

Un caso de coronavirus conmocionó a todo México. Se trata de un abogado que se contagió del virus dos veces en 60 días, y terminó falleciendo.

El sitio Milenio explica que Jaime Israel Romero Rojas, de 51 años, transitó su primer contagio sin ningún problema. Su esposa explicó que uno de los abogados de su despacho había dado positivo, por lo que se hizo un test PCR que confirmó que se había contagiado.

En esa ocasión no presentó ningún síntoma, y los test posteriores indicaron que no le habían quedado secuelas de ningún tipo. Romero Rojas era una persona atlética que hacía ejercicio diariamente y que no tenía enfermedades preexistentes.

Romero Rojas junto a su esposa Mirna.

Cuando se sintió mejor, el abogado se realizó una nueva prueba PVR, que dio negativo, por lo que se quedó tranquilo y regresó a su vida normal.

Luego de ese episodio realizó algunos viajes. El 13 de noviembre regresó del estado de Tamaulipas con algo de tos. Tras ir al médico, le diagnosticaron laringitis y fue medicado para esa dolencia.

Romero Rojas luego viajó a Cancún, Monterrey y a Querétaro. Tras este último periplo, comenzó a sentir que su salud empeoraba, y en una nueva consulta, le diagnosticaron neumonía, y sospechaban que estaba causada por covid-19.

Su oxígeno en sangre comenzó a disminuir a un ritmo alarmante, y tras un nuevo test, se confirmó que tenía coronavirus y fue intubado. El 9 de diciembre falleció.

Por ahora, los expertos no se ponen de acuerdo sobre si realmente hay reinfecciones, o simplemente infecciones prolongadas que pueden dar paso a eventos más serios. Lo que sí está comprobado es que no todos los pacientes que tienen coronavirus consiguen la inmunidad a la infección.