Videos: 5 muertos en Bogotá tras la muerte de un abogado a manos de la Policía

Al menos 5 personas fallecieron este miércoles durante las violentas protestas que se desencadenaron en Bogotá por la muerte del abogado colombiano Javier Ordóñez, quien perdió la vida tras ser violentamente sometido por dos agentes policiales, quienes le aplicaron varias descargas eléctricas con una pistola táser en el barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá (occidente de Bogotá).

La información ha sido confirmada por el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien ofreció "una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 13.444 dólares) por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de 5 personas durante esta jornada violenta en Bogotá y en el municipio de Soacha, así como por los responsables de hechos de vandalismo".

Al señor ministro de defensa esta dando recompensa por los que mataron a las personas esta noche en bogota? Mire ahy le dejo.......esos son los asesinos #ColombiaLivesMatter pic.twitter.com/7kV4u1ImIP — Jairo Andres Suarez Gomez (@AndresSuarez724) September 10, 2020

La muerte de Ordóñez este miércoles llevó a cientos de personas a llenar las calles de Bogotá, Cali y Medellín. Graves disturbios arrasaron parte de la capital colombiana, sobre todo en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy y Engativá. Según los reportes policiales, los manifestantes atacaron 27 Comandos de Acción Inmediata (CAI) e incendiaron a otros 12.

Durante los disturbios, 21 uniformados resultaron con heridas de consideración, mientras los participantes en las protestas prendieron fuego a un vehículo y un bus de TransMilenio.

#ULTIMAHORA Protesta pacífica y legítima, o actos vandálicos y delincuencia que hurta un cajero automático..?

Se te hacen familiar estás imágenes con EE.UU, Argentina y Chile..?

La violencia en Bogotá no es espontánea y el Foro de Sao Paulo se oculta tras #ColombiaLivesMatter pic.twitter.com/22Ajp9HItn — Haroldo Herrera (@HaroldoHerrera) September 10, 2020

Frente los hechos, el ministro de Defensa anunció que las fuerzas policiales de Bogotá se reforzarán con 750 uniformados y otros 850 más llegarán de otras regiones del país.

"300 soldados de la Brigada 13 del Ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital del país", declaró el alto funcionario, agregando que por instrucción del Presidente de la República, los policías que aparecen comprometidos en los hechos serán suspendidos.

Además, Holmes Trujillo hizo un llamado "para que deje de estigmatizarse a la institución policial, que es querida por los colombianos, tratando injuriosamente de señalar a todos sus miembros de conductas cometidas por algunos de ellos".

Si vieran lo que esta pasando en Colombia en la policía está masacrado civiles en Bogotá la capital ya an asesinado a 5 personas que reclaman por el abuso policial y la injusticia que se vive todos los días. pic.twitter.com/L1H3RKKeLt — Anyerson Ortiz (@ANYER91ORTIZ) September 10, 2020

Por su parte, la alcaldesa Claudia López instó a la ciudadanía a "mantener la serenidad y no usar violencia. Igualmente a la Policía a ceñirse al ejercicio legítimo de sus funciones". Sin embargo, manifestó que el caso de Ordóñez "no es un hecho aislado; hay una conducta, no diría sistemática pero sí recurrente, de casos de violencia y abuso policial".

La detención de Javier Ordóñez

El martes en la noche, el abogado fue detenido por la Policía por presuntamente incumplir con las restricciones de la cuarentena. En un video difundido por uno de los testigos, se observa cómo dos oficiales inmovilizan a Ordóñez en el suelo y le aplican repetidas descargas eléctricas, pese a que el hombre suplica que se detengan.

Juan David Uribe, amigo de Ordóñez, les dice a los uniformados: "(Él) les está diciendo que por favor. Los estamos grabando". Sin embargo, los policías continúan aplicando descargas eléctricas.

Ordóñez y otro amigo fueron detenidos y trasladados al Comando de Acción Inmediata (CAI). Según narró el amigo que vio al abogado en la comisaría, oficiales lo habían "molido a golpes".

Tras la violenta detención, Ordóñez fue llevado a una clínica médica, pero poco tiempo después le informaron a su familia que había fallecido.

Youtube, RT, Twitter.