¡Shock!: Una ciudad de EE.UU. legalizó el poliamor

Se trata de una ciudad de Massachusetts que desde su ayuntamiento amplió su noción de familia para incluir a las personas que son poliamorosas o que mantienen relaciones consensuales con múltiples parejas.

Bajo esta nueva ordenanza, la ciudad de Somerville ahora otorga a los grupos poliamorosos los derechos de los cónyuges en el matrimonio, como el derecho a conferir beneficios de seguro médico o hacer visitas al hospital.

J.T. Scott, un concejal de la ciudad que apoyó la medida, dijo que creía que era la primera ordenanza municipal de este tipo en el país. "La gente ha estado viviendo en familias que incluyen más de dos adultos desde hace tiempo", dijo Scott. “Aquí en Somerville, las parejas a veces son de un hombre y una mujer, pero hay que entender que dos personas del mismo sexo viven juntas, o a veces se trata de una mujer y dos hombres; o dos mujeres y un hombre criando hijos", explicó.

Scott además aseguró que conocía al menos dos docenas de hogares poliamorosos en Somerville, que tiene una población de aproximadamente 80,000 personas. "Esto es simplemente permitir un cambio, permitir que la gente diga:'Este es mi compañero y este es mi otro compañero', sin problemas", detalló.

Al promulgar la ordenanza, ahora por ejemplo cuando uno de ellos está enfermo, sus dos compañeros pueden ir al hospital.

Hasta el mes pasado, Somerville no tenía una ordenanza de concubinato, a diferencia de ciudades vecinas como Cambridge y Boston. Esto se había convertido en una necesidad urgente porque con la propagación del coronavirus, los residentes enfermos no podían acceder al seguro de salud de sus compañeros socios.

Matthew McLaughlin, presidente del Consejo de la Ciudad, dijo que ampliar el acceso a la atención médica era su principal preocupación; pero que mientras preparaban esta ordenanza, Scott planteó la cuestión de que excluía a los residentes poliamorosos de Somerville al especificar que las asociaciones domésticas eran "una entidad formada por dos personas"; y por esto el concejal que redactó la ordenanza, Lance Davis, la reescribió para permitir múltiples compañeros. La misma fue aprobada por unanimidad.

"No creo que sea potestad del gobierno decirle a la gente qué es o qué no es una familia", explicó otro de los concejales. "Definir familias es una equivocación que históricamente hemos cometido bastante como sociedad, y no debemos continuar tratando de hacerlo".