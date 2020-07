Un país sudamericano es el nuevo foco del coronavirus en América Latina

Con más de 10.000 contagios diarios y un recuento de muertes cada vez más elevado, Colombia se transformó en el nuevo foco de la pandemia de coronavirus en América Latina, lo que obligó a las autoridades de ese país a prolongar un mes más la cuarentena actual que sin embargo, todavía cuenta con numerosas excepciones.

El país sudamericano tuvo el martes su peor día con 10.284 casos positivos, cifra solo superada en el mundo por potencias demográficas como Estados Unidos, Brasil e India. Hasta la fecha, acumula 267.385 contagios, la gran mayoría focalizados principalmente en las ciudades de Bogotá y Medellín, donde se han reforzado el confinamiento.

Las muertes, que ya superaron las 9.000, también continúan con un crecimiento acelerado y bordean diariamente las 300, con registros alarmantes en regiones como Córdoba, departamento caribeño con 1,8 millones de habitantes que el martes tuvo 59 fallecidos.

"En Colombia se hizo una apertura muy rápida. En Europa esto se hizo después de pasar el pico y lo hicieron gradualmente, pero acá no hemos pasado el pico y tenemos 43 sectores económicos en la calle", dijo a la agencia de noticias Efe la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, al comentar las cifras.

Por esta delicada situación, el presidente colombiano Iván Duque ordenó prolongar la cuarentena obligatoria vigente hasta el próximo 31 de agosto al considerar que el país no ha tenido un "pico nacional" sino varios "picos que están ocurriendo subregionalmente".

Para reforzar atención de pacientes críticos y enfrentar contingencia que viven ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Córdoba y otras regiones del país, con @MinSaludCol hemos asignado a la fecha 2.190 ventiladores, se han entregado 1.882 y se han instalado 1.739. pic.twitter.com/LyhsJbcDnh — Iván Duque uD83CuDDE8uD83CuDDF4 (@IvanDuque) July 29, 2020

Sin embargo, esta estrategia preocupa a quienes consideran que con las 43 excepciones autorizadas desde finales de abril y la apertura de sectores económicos como los de manufacturas y servicios no esenciales, la cuarentena dejó de ser una medida efectiva, y las cifras parecen darles la razón. "En el decreto todos tenemos una excepción para salir así que en la práctica, la cuarentena no existe. Decir que se va a ampliar un mes cuando todos estamos eximidos por alguna razón es no hacer cuarentena", manifestó Corcho.

La flexibilización de la cuarentena, según la experta, explica en buena parte el crecimiento de los contagios en lugares que habían logrado en un principio controlar la velocidad de la pandemia. "Las medidas han sido insuficientes, no se hizo la inversión social necesaria con recursos que el Estado tiene y esto asfixió a las personas económicamente. Ahora es muy difícil que la gente se quede en casa", agregó la experta, quien asegura que las recomendaciones que hizo la Federación Médica fueron ignoradas por el Ejecutivo colombiano.

Por las altas cifras de Bogotá, ciudad que concentra 91.408 de los contagios nacionales, la Alcaldía de la capital intensificó hace tres semanas la cuarentena escalonada por barrios y desde el lunes recomendó un confinamiento total para quienes sufran de hipertensión, diabetes y obesidad.

"Como no vemos la forma de hacer una cuarentena general nuevamente propusimos cuarentenas locales de acuerdo a la ciudad que se encuentre en el pico. Bogotá necesitaba un confinamiento general para poder pasar el pico porque nuestro sistema hospitalario es muy frágil y agotado, pero eso no se aceptó", cuestionó Corcho.

Además de la cuarentena focalizada, la alcaldesa Claudia López ordenó mejorar los mapas epidemiológicos de los casos positivos por medio de la página "Bogotá Cuidadora" en la que los pacientes deben reportar sus síntomas y las personas con las que tengan o tuvieron contacto.

Después de más de cuatro meses de cuarentena, Colombia se asoma al pico de la pandemia sin una estrategia sólida mientras los contagios aceleran y el país sube en las estadísticas a nivel mundial.