Crece exponencialmente el número de casos en Centroamérica y el Caribe

Centroamérica y la cuenca del Caribe están experimentando un crecimiento exponencial de los casos de contagio del coronavirus, y las autoridades de varios países ya están reforzando las medidas anteriormente tomadas para su contención, mientras en EE.UU. y Brasil las cifras siguen en aumento.



En todo el continente americano 8.121.700 personas han sido contagiadas por la COVID-19, mientras que la estadística mortal se sitúa en 325.625 víctimas.



En el istmo centroamericano, donde según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se registran 162.985 positivos y 4.371 muertes, países como El Salvador, Honduras y Panamá han visto que la curva de casos lo único que ha hecho esta semana es empinarse con récords diarios.



Por su parte, los territorios caribeños, hasta el momento relativamente menos afectados frente al resto de América, ya elevan en conjunto sus casos a 92.392 y los fallecimientos a 1.626, con un muy notable foco en República Dominicana, donde 59.077 de sus habitantes han contraído la enfermedad y 1.036 han muerto.



CASOS Y VENTAS DE ATAÚDES EN AUGE EN EL SALVADOR



El Salvador alcanzó este viernes un nuevo récord al sumar 415 casos del patógeno para un total de 13.792, en un país en el que la dramática cifra de decesos (379) ha hecho "disparar" la venta de ataúdes.



Distribuidores de féretros en San Salvador manifestaron a Efe el notable incremento de la demanda de cajas mortuorias, que pasó de unas 20 semanales a unas 35 durante la pandemia.



CARGAMENTOS DE AYUDAS Y DINERO PARA HONDURAS



Honduras, que recibió el jueves un cargamento de 17 toneladas de insumos médicos como producto de una compra facilitada por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una tasa de incidencia acumulada de 372,57 casos por cada cien mil habitantes, la segunda de la región después de la de Panamá, que "lidera" la región en ese aspecto con 1316,8 por cada cien mil habitantes.



Una buena noticia para Honduras, que contabiliza 1.011 decesos y 36.902 infecciones hasta el momento, es que el Gobierno de España le aprobó un crédito por unos 35 millones de dólares para ayuda a los habitantes del "Corredor Seco" del país.



MIL RESTAURANTES CIERRAN EN PANAMÁ



En Panamá, que no baja de la media de mil casos diarios y que hasta el momento suma 56.817 con 1.209 muertes, los restaurantes no están resistiendo el embate de la cuarentena y mil de ellos dejaron de funcionar definitivamente.



Según la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), mientras que en 2018 los 1.600 restaurantes registrados en la capital panameña aportaban 33 millones de dólares mensuales, hoy no alcanzan a llegar a los cuatro millones, en un sector que genera unos 39.000 empleos directos en el país centroamericano.



SÚBITO AUMENTO DE CASOS



En las Bahamas se batió este viernes el récord de contagios con 55 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total en el archipiélago atlántico a 274, mientras que se han registrado además 11 muertos.



La isla de Gran Bahama, que había iniciado el jueves un "cierre" de dos semanas con el resto del territorio bahamés por haberse convertido en el epicentro del contagio, registró 39 nuevos casos en las últimas 24 horas.



Bahamas ha registrado más casos confirmados de la COVID-19 en los últimos 5 días que en los últimos cuatro meses, lo que parece ser resultado de la apertura de fronteras decretada por el Gobierno desde comienzos de julio.



TEST GRATIS EN SAN JUAN



Las autoridades de la capital de Puerto Rico ofrecieron este viernes de forma gratuita test de detección del SARS-CoV-2 a los residentes del Viejo San Juan, dado el repunte que se experimenta en toda la ciudad con unos 781 contagios contabilizados



Según la alcaldesa de la urbe, Carmen Yulín Cruz, se escogió al Viejo San Juan "porque es la comunidad más visitada por turistas" de toda la capital. Según Cruz, las personas que se sometieron a la prueba tenían que llegar hasta la Alcaldía con mascarilla y llevar una identificación con foto, así como evidencia de residencia en el Viejo San Juan. En todo Puerto Rico se da cuenta de 14.000 infecciones y 191 muertes, según la OPS.



OCUPACIÓN HOSPITALARIA ALERTA A CIUDAD DE MÉXICO



La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió de que la capital mexicana se encuentra "en alerta" al encadenar cinco días consecutivos de incremento de la ocupación hospitalaria.



Sheinbaum aseguró que la urbe permanece en semáforo naranja, que significa que está en riesgo alto de contagios, pero advirtió que podría alcanzar el semáforo rojo, es decir, un riesgo máximo.



"Es semáforo naranja con alerta, así lo llamamos luego de que se han incrementando el número de camas (ocupadas) en la ciudad", explicó Sheinbaum en conferencia de prensa después de que la capital registrara 2.674 pacientes en camas de hospitalización general y 774 intubados.



Ciudad de México registra 8.529 defunciones, 66.444 casos confirmados, 14.768 sospechosos y 4.638 casos activos. Respecto a la ocupación hospitalaria, esta es del 53 % en camas en general y 47 % en camas con ventilador.



BRASIL REBASA LOS 85.000 MUERTOS



Brasil registró 1.156 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total de fallecidos llegó a 85.238, mientras que los contagiados en ese período fueron 55.891, para un total de 2.343.366.



El acelerado avance de la pandemia en el gigante suramericano preocupa sobre todo en la región sur, que vio un aumento exponencial de casos en las últimas semanas, coincidiendo con el inicio del actual invierno.



Entre los infectados figura el gobernador del estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, quien anunció en sus redes sociales que dio positivo al virus, por lo que ya son nueve los mandatarios regionales brasileños infectados.



"MAD MAX" DERROTÓ AL CORONAVIRUS



El actor, director y productor de cine estadounidense Mel Gibson, quien en los ochenta le dio vida al guerrero post apocalíptico de las carreteras "Mad Max", entre otros muchos papeles, derrotó al coronavirus gracias a un tratamiento con el antiviral Remdesivir, según publicó su representante.



Gibson, que no quiso hacer pública su lucha contra el patógeno hasta la fecha, fue ingresado durante una semana en un hospital de Los Ángeles tras contagiarse del coronavirus en abril, recibió dosis de Remdesivir y ha dado resultados negativos en numerosas ocasiones desde entonces, así como positivo para los anticuerpos.



Entretanto, EE.UU. sigue siendo el país del mundo más afectados por la pandemia, superó la barrera de cuatro millones de contagios y ya suma 144.000 fallecidos.



De los 50 estados de EE.UU., Florida, California y Texas son los más impactados con récords de casos diarios.