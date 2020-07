Hay peste bubónica en Estados Unidos: ardillas lo contagiaron

Un residente del estado de Colorado (EE.UU.) se contagió de la peste después de estar expuesto a ardillas portadoras de la enfermedad. Se trata del primer caso de peste en humanos en ese estado desde 2015, informa el diario The Denver Post citando a funcionarios del Departamento de Salud Pública local.

El caso se registró "a principios de este verano" boreal, cuando el hombre contrajo la peste septicémica, una infección que está en la sangre y que no se propaga fácilmente. El paciente ya se ha recuperado y no se han reportado otros casos. Las autoridades sanitarias aseguran que no hay mayor riesgo para la población.

Si bien la enfermedad puede ser mortal si no se trata, la mayoría de las personas se recuperan tras un tratamiento antibiótico inmediato. Desde 2005, en Colorado se han registrado 21 casos de peste en humanos, pero el reportado este verano es el primero en los últimos cinco años. Esta semana, en ese mismo estado se encontró una ardilla que dio positivo en las pruebas de peste bubónica.

Formas de transmisión

La peste puede ser transmitida a humanos por la picadura de pulgas infectadas, que parasitan a roedores y pequeños mamíferos, pero también por contacto directo con animales infectados. Además, puede transmitirse por inhalación de gotas aerolizadas de una persona infectada a otra.

"Si bien la mayor actividad de la peste se presenta durante el verano, la enfermedad puede encontrarse en los roedores durante todo el año y, a veces, propagarse a otras especies de vida silvestre, así como a los gatos y perros domésticos", advirtió la veterinaria del Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado, Jennifer House.

