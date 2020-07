"Bolsonaro miente para evitar declarar en causa de corrupción"

Al comienzo de la semana se confirmó que el tercer test de coronavirus que se realizó el Presidente Jair Bolsonaro dio positivo. Lo anunció el mismo en el Palacio de la Alvorada frente a algunos reporteros afines al gobierno. Al finalizar el acto, se quitó el barbijo lo que motivó una denuncia por parte de la Asociación Brasileña de Prensa por haberlos expuesto al contagio. Algunos especialistas desde Brasil señalan que Bolsonaro miente para evitar declarar ante la Justicia esta misma semana.

El mandatario relató cómo en el fin de semana había tenido una seria indisposición y luego apareció la fiebre de 38 grados, por lo que se realizó el test. Aclaró que se encontraba en perfecto estado y que de hecho se había presentado a trabajar sin problemas.

Bolsonaro contrajo finalmente la "gripecita" que tanto había minimizado durante esta primera mitad de año. De hecho en más de una oportunidad no sólo no usó barbijo, si no que convocó marchas y saludó con besos y abrazos a sus seguidores. No sorprende entonces, que aún cuando se presentó con la boca y nariz tapada, hacia el final de la conferencia frente a los periodistas se generó una nueva polémica. El jefe de Estado brasilero se alejó un poco y se quitó el barbijo exponiendo a quienes concurrieron, al contagio.

Luego de este episodio, los periodistas nucleados en la Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués) anunciaron el pasado martes que reallizarán una demanda contra Bolsonaro acusandolo de haberlos expuestos al contagio de Covid-19 según muestra el artículo 131 del Código Penal de Brasil. Este delito supone una pena entre 1 y 4 años.

Por este motivo, desde MDZ radio consultamos a Laurindho Lalo Leal Filho, periodista de política de la Universidad de San Pablo y concejal de la Asociación Brasileña de Prensa sobre el camino que seguirá la denuncia, pero también las motivaciones detrás del accionar del mandatario.

Escuchá la nota completa acá

Laurindho señala que "hay muchas dudas sobre si Bolsonaro está realmente contaminado, dado que esta semana estaba convocado a declarar en una causa en su contra, "sospechamos que no sea tan cierto de su contagio". Se trata de una causa de corrupción que involucra al Presidente y a sus hijos en un esquema de desvío de fondos públicos cuando Flavio Bolsonaro era diputado estadual. Este último declarará en los próximos días en la Justicia de Río de Janeiro.

El presidente, según relata Filho, periodista brasileño especializado en Política, "ha utilizado más de una vez algún artificio para huir de algún proceso o cambiar la pauta de la prensa". Con el anuncio de su Covid positivo y lo que hizo luego "quedó claro una vez más que el Presidente no tiene ningún respeto por las personas. Esto ha acompañado toda su trayectoria por lo que no es una gran sorpresa". Por eso, es evidente para el pueblo de Brasil que "él no está preocupado por nosotros, si no pura y exclusivamente por él y por sus hijos que son parte de su comparsa".

¿Qué es la ABI?

La Asociación Brasileña de Prensa (ABI) que denunció a Bolsonaro por haberlos expuesto al contagio de Covid-19 es una organización que "abarca tanto a periodistas como a las corporaciones". No se trata de un espacio sindical. Es una institución que "tuvo un protagonismo muy grande en la lucha contra la dictadura de los años 60. Empezó la campaña contra el impeachment del Presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992)". Según describe el periodista brasileño es una "asociación de prensa que tiene un papel muy fuerte en la vida política de Brasil". Sin ir más lejos, al día de hoy la ABI encabeza un proceso de impeachment al Presidente Bolsonaro.

Cada día el mandatario en la entrada y salida del Palacio presidencial insultaba y maltrataba a los periodistas que lo rodeaban. Incluso algunas importantes cadenas de TV como Globo se retiraron simplemente, detalla Filho. Sin embargo, es cierto que los reporteros que se presentaron para el anuncio del Presidente Bolsonaro sobre su covid positivo no usaron ningún tipo de protección porque simplemente no existe en Brasil esa práctica de establecer distancia física entre el periodista y el entrevistado.

Aunque no se albergan muchas esperanzas en la celeridad de la Justicia en relación a la denuncia realizada por ABI contra el Presidente, la Suprema Corte ha realizado un cambio de actitud, reconoce Laurindho. "Ha tomado algunas actitudes duras, incluso con cárcel sobre seguidores del Presidente que difunden noticias falsas".

Por otra parte, existe un proceso que se ha iniciado en el Tribunal Superior Electoral de impugnación de las elecciones de 2018 para que se retiren tanto el Presidente y su "vice el General Mourau" y se llame a nuevos comicios. Esta acción está caminando y eso, asegura Laurindho, Bolsonaro lo sabe muy bien.

La hidroxicloroquina es el medicamento que el mandatario estaría utilizando como tratamiento. Aunque el Jefe de Estado ha hecho una fuerte campaña para promover el uso del antipalúdico ordenando al Ejército a producirlo, lo cierto es que sólo se utiliza en la sociedad en algunos centros de salud pero no, en términos generales.