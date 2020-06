El comercio con Brasil cayó 27,7% entre enero y mayo

Entre enero y mayo, el flujo de comercio entre Argentina y Brasil cayó 27,7% comparado con el primer cuatrimestre de 2019, alcanzando US$ 6.353 millones. En tanto que el saldo comercial de Argentina registró un leve déficit de US$ 6 millones frente al superávit de US$ 171 millones en el mismo período (enero-mayo) de 2019. Este desempeño responde al descenso de las exportaciones argentinas hacia Brasil (29,1%), que superaron la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil (26,2%) en dicho período.

Por otra parte, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 2.539 millones), Estados Unidos (US$ 1.555 millones) y Alemania (US$ 613 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 7.239 millones), Estados Unidos (US$ 1.579 millones) y Países Bajos (US$ 821 millones).

Esta mañana conté lo del aumento de las exportaciones a Brasil y el fuerte descenso de las ventas a China y España pero no mostré los números oficiales. Acá están pic.twitter.com/ShvsbVvUtw — roberto garrone (@rogarrone) June 2, 2020

En mayo último, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil totalizó US$ 846 millones, resultando un 55,6% inferior al valor obtenido el año anterior (cuando alcanzó US$ 1.905 millones), acumulando 21 meses consecutivos de bajas interanuales. Según datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, las exportaciones argentinas hacia ese país disminuyeron 55,6%, como así también las importaciones desde aquel destino (55,6%), que sumaron US$ 397 millones y US$ 449 millones, respectivamente, según informó la Cámara Argentina de Comercio. Los rubros con mayores caídas fueron los automóviles de pasajeros, autopartes, vehículos de carga, vehículos y materiales para ferrocarriles, óxidos e hidróxidos de aluminio, hierro y acero laminado plano, neumáticos y motores para vehículos.

Esto se da en un contexto en el que China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina: según la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) en abril último China fue el primer socio comercial de la Argentina al desplazar a Brasil, con 11,7% de las ventas totales y con 14,1% de las importaciones del país.