Aumenta la crisis en Chile por la falta de camas en los hospitales

Chile volvió a reportar en las últimas 24 horas más de 4.000 casos de infectados con coronavirus y nuevamente las muertes diarias superan las 80, según el último balance del ministerio de Salud, que admitió que los hospitales públicos y privados viven una crisis debido a la gran cantidad de internados.



Las camas de unidades de cuidados intensivas están completas en un 98% en la Región Metropolitana, confirmó este mediodía la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en coincidencia con el reporte de ayer del Ministerio de Salud, que estimó en 97% esa ocupación de plazas sanitarias.



La crisis hospitalaria alcanza también a los recintos privados de salud, como el caso del Hospital Clínico de la Universidad Católica, ubicado en la comuna de Santiago Centro, donde fuentes médicas indicaron que no dan abasto. "Estamos en un momento súper crítico”, sintetizó el vocero.



“Los pacientes llegan y llegan”, pero “no hay cómo sacarlos”, ya que ayer trataron de trasladar algunos a Espacio Riesco, un centro de eventos convertido en hospital transitorio para atender a enfermos de coronavirus, pero ello fue imposible porque “nos exigen que los pacientes tengan más de 10 días de evolución” para concretar esa acción.

[Actualización] Ministerio de Salud informa 118.292 casos confirmados de #COVID_19 en Chile.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/wUF8V3OeTG — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 4, 2020

Al encontrarse a su máxima capacidad de pacientes internados, los nuevos casos que llegan “quedan en espera en la urgencia", añadió la fuente, y concluyó: "estamos en estado crítico”.



Lo mismo sucede en la sede del Hospital de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo (comuna acaudalada de Las Condes), ya que los pacientes que no presentan gravedad no tienen dónde quedar en observación o con el tratamiento correspondiente.



Otro caso es el del Hospital San José, ubicado en la comuna (barrio) de Independencia, donde personas denuncian que sus familiares enfermos no recibieron los tratos médicos adecuados.



Martiza Guevara, familiar de un enfermo, afirmó al canal 24 Horas que su padre de 80 años fue hospitalizado con problemas respiratorios debido al virus y que “lo tuvieron cuatro días en las carpas" dispuestas para la emergencia, por lo que "se agravó mucho más" hasta que finalmente lo trasladaron a una sala.

uD83DuDCCC Hemos hecho un trabajo constante de entregar a los centros asistenciales los equipos que han llegado a nuestro país. El embarque que anunciamos ayer, ya se encuentra en distintos hospitales para que sean utilizados para enfrentar al #COVID_19 pic.twitter.com/zjrVm73EFN — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) June 4, 2020

Martiza recalcó que “el médico nos dijo que mi papá no era prioridad para un respirador” y finalmente falleció por coronavirus.



Otro caso es el de Anthony Big, quien afirmó que su suegra murió en el recinto luego de 20 días hospitalizada y reveló que los doctores le informaron que “no estuvo conectada a ventilación porque no lo requería. Nos decían que se estaba mejorando, pero nos dieron una noticia que no era”.



Durante el balance diario, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó desde el Palacio de La Moneda, que se presentaron 4.664 infectados en la última jornada, de los cuales 4.172 tuvieron síntomas y 492 fueron asintomáticos, para dejar el total de casos en 118.292.



La funcionaria detalló que en la última jornada se presentaron 81 nuevos decesos, para dejar el total en 1.356.



Sobre la cantidad de personas en hospitales a nivel nacional, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que existen 1.496 en unidades de cuidados intensivos, con 1.261 de ellos conectados a ventilación mecánica y 354 en condición crítica.



Por otra parte, se publicó la más reciente encuesta Criteria Research, que concluyó que un 73% de los consultados tiene la percepción que el país retrocede económicamente, una cifra que tuvo un incremento de 13 puntos respecto al estudio anterior (60%) y que 59% de los chilenos participantes considera malo el panorama económico del país.



Chile vive desde el 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe por 90 días, decretado por el Gobierno, para enfrentar la crisis sanitaria generada por coronavirus.