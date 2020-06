No, este niño indio no predijo el coronavirus en 2019

Diversos medios publicaron en la última semana la historia de Abhigya Anand, un astrólogo indio que cosecha más de 918 mil suscriptores en su canal de YouTube “Conscience”. Según se reprodujo en varios medios alrededor del mundo, el joven habría predecido el nuevo coronavirus y la pandemia en un video publicado 9 meses atrás. Sin embargo, en el contenido audiovisual referido no se menciona al virus ni a una pandemia.

En India, el contenido falso fue publicado por los medios Punjab Kesari y Navodaya Times. Rápidamente la desinformación viajó por el mundo. En nuestro país diversos medios publicaron notas relacionadas con su supuesta predicción (ver acá, acá, acá, acá). Las notas cuentan con más de 22 mil interacciones en Facebook, según CrowdTangle, una herramienta para medir el alcance en esa red social.

Un día después de publicar una nota sobre el niño indio y la supuesta predicción, La Nación publicó otra titulada: “Las cuestionables predicciones de Abhigya Anand, el niño que ‘predijo el coronavirus’”. Clarín y La Nación advirtieron en sus notas que el niño predijo “enfermedades generalizadas” aquella vez, aunque en el título sostiene que predijo la pandemia.

Infobae publicó una nota en donde relativiza las predicciones del astrólogo y titula: “Las predicciones fallidas del niño indio que ‘alertó’ sobre el coronavirus”. Los demás medios no publicaron ningún contenido desmintiendo o siquiera relativizando la predicción.

Algo que el niño nunca dijo

En un video de más de 20 minutos titulado “Peligro severo para el mundo de noviembre de 2019 a abril de 2020” con más de 7 millones de reproducciones publicado el 22 de agosto de 2019 -al que muchos medios hacen referencia-, Abhigya Anand habla de posibles “desastres y problemas” para el mundo entero en ese período. Pero el niño no hace referencia al nuevo coronavirus ni a una pandemia. La única referencia a una enfermedad aparece en el minuto 10.32 cuando el niño sostiene que va a haber “enfermedades generalizadas alrededor del mundo” y que, si no se da en el mundo, sí se dará “especialmente en India”, que requerirán “mucho esfuerzo para resolver”.

India es uno de los países más afectados por coronavirus en el mundo. Según datos de la Universidad de Hopkins, el país tiene más de 276 mil casos informados por esta enfermedad, detrás de los Estados Unidos, Brasil, Rusia y Gran Bretaña. Además, son 7.745 los fallecidos por coronavirus en dicho país.

Captura del video donde Anand hace referencia a la posibilidad de “enfermedades generalizadas alrededor del mundo”.

Así como la historia viajó alrededor del mundo, también fue verificada en otros países. Newschecker, un fact-checker indio, verificó la supuesta predicción del niño astrólogo y consignó que “el nombre de coronavirus no fue mencionado en todo el video” publicado el 22 de agosto de 2019.

Maldito Bulo y EFE Verifica, sitios de verificación de datos españoles, también chequearon el contenido y determinaron que se trata de un contenido falso.

Según la agencia EFE, “tras las críticas de algunos usuarios por los errores en sus predicciones respecto a la entrada en una ‘poderosa guerra planetaria’, el propio niño puntualizó en un video posterior, del 26 de marzo, que ‘la enfermedad generalizada’ a la que aludía en agosto era ‘también una guerra contra el virus’”.

Predicciones que no ocurrieron

En el video publicado el 22 de agosto de 2019 el mismo niño ha hecho otras predicciones que no han ocurrido en absoluto. El niño astrólogo aseguró que entre noviembre de 2019 y abril de 2020 iba a iniciarse la guerra entre los Estados Unidos e Irán con un “99%” de seguridad, al igual que una guerra entre India y Pakistán. En el cartel que expone el astrólogo habla de “WWW III”, referencia a una Tercera Guerra Mundial [World War Three, en inglés]. Pero, como se sabe, ninguna de estas 3 cosas pasaron.

El niño también aseguraba que, a consecuencia de esas guerras, el precio del petróleo se dispararía, pero esa subida tampoco se produjo. Como explica Maldito Bulo, en los primeros meses de 2020 el barril de Brent pasó de costar US$ 68,71 el 2 de enero a US$ 19,5 el 21 de abril. Es decir, una caída de casi US$ 50. Esto se puede comprobar en el registro de precios de Bloomberg.

Esta no es la primera vez que circulan historias de supuestos “videntes” sobre la COVID-19 y son verificadas por Chequeado. En abril último también circuló un video de una supuesta predicción de la enfermedad de una vidente española, que también resultó ser falso.