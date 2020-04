Nadie ve al Presidente de Nicaragua desde febrero y piden que aparezca

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) emplazó al mandatario de ese país, Daniel Ortega, a que aparezca en público tras una larga ausencia, y así determinar si existe un vacío en el poder o un abandono del cargo.



El secretario ejecutivo de la Anpdh, Álvaro Leiva, quien está exiliado en Costa Rica, hizo el emplazamiento mediante una transmisión en vivo en Facebook en la que reseñó que a Ortega no se le ve en público desde el pasado 21 de febrero, y que la última vez que se supo algo de él fue el 12 de marzo cuando estuvo en una videoconferencia con los colegas del Sistema de Integración Centroamericana (Sica).



"La ANPDH emplaza al señor José Daniel Ortega para que en un plazo de 72 horas comparezca ante la nación nicaragüense para constatar que está al frente de la gestión publica del Estado", expresó Leiva.



Según el activista de derechos humanos, Nicaragua necesita "que se aclare cuál es la situación para determinar si nos encontramos frente a los supuestos constitucionales de abandono del cargo, de imposibilidad de gobernar, de incapacidad temporal o permanente, o si estamos frente a una falta definitiva".



Leiva dijo que aunque existen antecedentes de largas ausencias de Ortega, hacerlo en medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19 es "una evidente irresponsabilidad que ha levantado muchas especulaciones".



"La ausencia de la palestra pública es preocupante porque sumado a la situación política produce un Estado fallido, acéfalo. Es una situación que agrava la permanente violación de los derechos humanos que acontece en Nicaragua y deja a la población en alto riesgo y vulnerabilidad ante la pandemia", manifestó.



Leiva indicó que el emplazamiento ha sido comunicado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que de no haber una aparición pública del mandatario se deben tomar medidas urgentes.



"En el supuesto que no aparezca y se confirme la presunción de que el Estado se encuentra acéfalo, es urgente la unidad nacional de todos los sectores para la conformación inmediata de una Junta de Gobierno de transición y la convocatoria inmediata a elecciones en un plazo de un año", expresó.



La Anpdh ha sido una de las organizaciones más críticas durante la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde hace dos años a raíz de las protestas contra el Gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.



La crisis en Nicaragua ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales como la Anpdh elevan la cifra a más de 600.



Ortega, un exguerillero de 74 años que lleva 13 años consecutivos en el poder. Ortega solo reconoce 200 muertos y ha denunciado un intento de "golpe de Estado".