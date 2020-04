La hizo completa: alcalde español quebró la cuarentena, fue detenido por conducir ebrio y mordió a un policía

Álex Pastor, alcalde de Badalona, protagonizó un escándalo de proporciones que terminó con su dimisión al cargo. El funcionario fue detenido mientras quebraba la cuarentena y conducía ebrio. Además, mientras era detenido atacó a un policía.

Todo sucedió durante la noche del martes, cuando Mossos d'Esquadra detectaron un auto que se movía haciendo eses en la calle Consell de Cent, en el Eixample barcelonés.

Luego de detenerlo, el funcionario se mostró muy alterado, y quienes lo detenían aseguran que gritaba "sabes quién soy yo, soy el alcalde de Badalona". Luego procedió a agredir a uno de los policías, y lo terminó mordiendo.

Finalmente, lograron arrestarlo por quebrar el confinamiento, conducir supuestamente ebrio, rechazar la prueba de alcoholemia y atentado contra la autoridad.

Durante la mañana de este miércoles, Pastor no tuvo más opción que presentar su renuncia al cargo. Badalona es considerada la cuarta ciudad más importante de Cataluña.

“Los que no cumplen el confinamiento se creen más espabilados y ponen en peligro nuestra salud”



Esto decía hace 4 días Alex Pastor, alcalde socialista de Badalona.



Hoy ha sido detenido por saltarse el confinamiento, conducir con síntomas de embriaguez y agredir a los Mossos. pic.twitter.com/6SEdY7stTz — Hugo Manchón (@hugomanchon) April 21, 2020

"He visto resentido el lado más personal y familiar. Esto ha afectado a mi salud y a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de las que me arrepiento", dijo Pastor luego de trascendido el hecho.

La primera teniente de alcalde de Badalona, Aïda Llauradó, de En Comú Podem, será la alcaldesa hasta que se convoque a un nuevo plenario para elegir al sucesor de Pastor.