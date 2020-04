Con 15 mil muertos, Francia extiende la cuarentena hasta el 11 de mayo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy que resolvió prorrogar hasta el 11 de mayo próximo el “confinamiento estricto” dispuesto para enfrentar la pandemia de coronavirus, que ya cobró la vida de cerca de 15.000 personas en el país.



Solo a partir de esa fecha se reabrirán “progresivamente” las guarderías y las escuelas, dijo el mandatario en un mensaje a través de la cadena oficial de radio y televisión.



“Hay demasiados niños en barrios de bajos ingresos que están privados de la escuela y no se les puede ayudar de la misma manera, y las desigualdades en vivienda son aun más marcadas”, justificó.



Macron dijo que la salida progresiva de la cuarentena se basará en los resultados de pruebas masivas que entonces estarán disponibles para todas las personas que tengan síntomas compatibles con los de coronavirus.

Asimismo, advirtió que a partir del 11 de mayo se mantendrán el aislamiento de personas mayores o con enfermedades crónicas, así como el cierre de bares, restaurantes y hoteles.

El jefe del Estado destacó hechos realizados en las últimas semanas, tales como la duplicación de las camas en terapia intensiva, la organización de la educación a distancia y la repatriación de miles de franceses, a los que calificó como “éxitos”.



No obstante, reconoció que Francia “obviamente no estaba suficientemente preparada” para enfrentar la pandemia.



“Nos quedamos sin batas, guantes, gel; no pudimos distribuir tantos barbijos como nos hubiera gustado; he visto fallas, incluso demasiada lentitud, procedimientos innecesarios, debilidades en nuestra logística”, enumeró.

Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes du COVID-19. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2020

Francia es el cuarto país en el mundo más afectado por la pandemia de coronavirus, tanto por cantidad de contagios como de fallecidos por la enfermedad, precedido por Estados Unidos, Italia y España.



El Ministerio de Sanidad reportó hoy que 335 personas murieron en hospitales por coronavirus en las últimas 24 horas, después de que ayer fallecieran 561, por lo que consideró que la curva de contagios entró en una “meseta”.

Après le 11 mai, en complément des gestes barrières, l'État devra permettre à chaque Français de se procurer un masque. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2020

De todos modos, a esos 335 decesos deben sumarse otros 239 registrados en geriátricos y otros establecimientos, lo que elevó a 14.967 el total de muertes por coronavirus en el país.



Además, Francia registraba hoy 98.076 casos comprobados de contagio -con 2.673 positivos en las últimas 24 horas-, de los cuales 32.113 estaban internados en salas comunes, 6.821 en terapia intensiva y 27.718 se recuperaron, según el balance oficial.

Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant ? En toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Nous travaillons activement pour trouver un vaccin et un traitement. Aucune piste n'est négligée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2020

“La dinámica observada en los últimos días parece confirmarse; el impacto de la pandemia es importante y Francia se encuentra actualmente en una fase de meseta”, sostuvo el Ministerio de Sanidad en un comunicado.



Sin embargo, la base de datos en línea de la universidad estadounidense Johns Hopkins atribuía esta tarde a Francia 137.873 casos confirmados de coronavirus y coincidía con el reporte oficial en la cantidad de fallecidos.