Bajó la cantidad de muertos en Italia pero extienden la cuarentena

El gobierno de Italia confirmó hoy que mantendrá las medidas de restricción hasta el 13 de abril y anunció una baja de casi el 13% en las víctimas con coronavirus en las últimas 24 horas, con 727 personas fallecidas que elevaron a 13.155 las muertes en el país desde el inicio del brote.



"Lamentablemente debemos informar la muerte de 727 personas en las últimas 24 horas, y la aparición de 2.937 casos positivos", informó el responsable de la Protección Civil, Angelo Borrelli en conferencia de prensa.



Los números de hoy de Italia, el país con más decesos por coronavirus, mostraron una mejora en los fallecimientos, tras los 837 informados ayer, aunque un aumento en los nuevos infectados, frente a los 2.107 divulgados este martes.



Además, en línea con las previsiones del gobierno de que el país ya se encuentra en un pico que durará un par de días, este miércoles se registraron 1.118 curados, frente a los 1.109 de ayer.





Junto a Borrelli, el presidente de la Asociación Italiana de Pediatría, Alberto Villani, remarcó que por el momento Italia sigue sin registrar niños fallecidos o en condiciones graves a causa de la Covid-19.



Las cifras de hoy se divulgaron horas después de que el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, confirmara que el país mantendrá "hasta el 13 de abril" las medidas de aislamiento y de limitaciones a la actividad productiva para buscar frenar el coronavirus, que ya provocó también más 100.000 contagios en Italia.



"La alarma no cesó. La decisión del gobierno es prorrogar hasta el 13 de abril todas las medidas de limitación de actividades y desplazamientos adoptados hasta ahora", anunció Speranza este miércoles en el Senado.



"Hay que tener cuidado con el optimismo fácil que pueda hacer vanos los esfuerzos realizados, y no debemos confundir las primeras señales positivas con el fin de la alarma. La batalla es muy larga aún, y la transición no será breve", agregó el ministro.



Así, a la espera de que se oficialice la decisión con un decreto del premier Giuseppe Conte, el ministro confirmó la extensión de las medidas que el gobierno había tomado desde el 11 de marzo y que tenían un vencimiento original del viernes 3 de abril.