Nueva York ya tiene 52.318 positivos de coronavirus

El estado de Nueva York, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, confirmó que hasta hoy tenía 52.318 casos positivos y 728 fallecidos, con más de 200 muertes en las últimas 24 horas, anunció el gobernador Andrew Cuomo.



Sin embargo, el presidente Donald Trump sostuvo que "no será necesaria una cuarentena" ni en Nueva York ni en las otras regiones del país más afectadas por la pandemia.



"Bajo la recomendación del grupo de trabajo de la Casa Blanca, y tras consultas con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, he pedido a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que emitan un fuerte aviso de viaje, que será administrado por los gobernadores, de acuerdo con el gobierno federal", escribió el mandatario en Twitter.



"No será necesaria una cuarentena", subrayó Trump en uno de esos mensajes.



En su actualización diaria, Cuomo explicó que desde ayer se habían confirmado 7.681 nuevos casos en el estado, más de la mitad de ellos en la ciudad de Nueva York, la urbe más poblada y más afectada por la enfermedad en todo el país.



De los enfermos, 7.328 están hospitalizados -1.755 de ellos en cuidados intensivos-, mientras que un total de 2.726 fueron dados de alta, casi 700 en las últimas 24 horas.



En medio de las duras cifras, Cuomo destacó una que podría suponer una señal positiva: el ritmo de nuevos ingresos hospitalarios se redujo entre el viernes y el sábado, con un aumento de 847, frente a los más de 1.100 y más de 1.200 de los dos días anteriores.



Pese a ello, el gobernador pidió no dar demasiada importancia a esos números y recordó que lo peor de la enfermedad está aún por llegar, recogió la agencia de noticias EFE.



Las proyecciones que maneja el gobierno apuntan a que el pico de la pandemia en el estado llegará en un plazo de entre 14 y 21 días, por lo que las autoridades están trabajando contrarreloj para aumentar el número de camas de hospital disponibles y, sobre todo, de respiradores.



Cuomo dijo que se esperaba que puedan ser necesarias hasta 140.000 plazas hospitalarias -frente a unas 53.000 disponibles hasta ahora- y unos 30.000 respiradores.



Esas proyecciones fueron cuestionadas por Trump, a quien indirectamente respondió el gobernador demócrata al subrayar que esos son los cálculos basados en los "datos" y la "ciencia" con los que trabajan los expertos.



"Estamos planeando para el peor escenario que predicen los modelos", recordó Cuomo, que dejó claro que es posible que nunca se alcancen esas necesidades por las medidas que se han ido tomando para frenar los contagios, pero que insistió en que hay que prepararse.



El gobernador anunció que, tras una conversación con Trump, se ha acordado acondicionar cuatro grandes instalaciones como hospitales de emergencia en la ciudad de Nueva York, que añadirán 4.000 camas extra.



Esos hospitales estarán repartidos en Brooklyn, Queens, Staten Island y El Bronx y se sumarán al centro de convenciones Javits de Manhattan, que ya ha sido preparado y abrirá sus puertas el lunes, con lo que los cinco distritos de la ciudad quedarán cubiertos.