Jóvenes chinos adinerados pagan aviones privados para salir de EEUU

La alternativa, en un mundo de fronteras cerradas y aviones comerciales paralizados, son vuelos de 60 horas con múltiples escalas por el Pacífico.

Jeff Gong, un abogado de Shanghái, preguntó a su hija, una estudiante de secundaria de Wisconsin, si quería 180.000 yuanes (25.460 dólares) para gastos o un billete en un avión privado para volver a casa.

"Mi hija me rogó que la llevara a casa... Me dijo: 'No papá, no quiero el dinero, quiero volver a casa'", le dijo a Reuters.