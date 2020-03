Francisco pide rezar por quienes mueren en soledad por coronavirus

El papa Francisco pidió hoy rezar "por los hombres y mujeres que mueren solos" por la pandemia de coronavirus, al tiempo que dedicó también una oración "a la familias" que no pueden acompañar a los fallecidos.



"En estos días, escuchamos las noticias de muchos difuntos víctimas del Covid 19: hombres, mujeres que mueren solos, sin poder despedirse de sus seres queridos", dijo el pontífice en su misa de este domingo en la residencia de Casa Santa Marta.



"Pensamos en ellos y rezamos por ellos. Pero también por las familias, que no pueden acompañar a sus seres queridos en su fallecimiento. Nuestra oración especial es para los difuntos y sus familias"; agregó Jorge Bergoglio.



La celebración en la Capilla de la residencia papal se retransmite en directo desde el 9 de marzo por decisión de Francisco, que quiere mostrar así su cercanía a los fieles que no pueden asistir a la misa a causa de la epidemia de coronavirus.