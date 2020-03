Supemartes: Otra vez Joe Biden sacó una gran ventaja a Bernie Sanders

Joe Biden avanzó este martes hacia la nominación del Partido Demócrata con una victoria crucial en Michigan y otros dos estados, tras la cual tendió la mano a su rival, el senador de izquierda Bernie Sanders, afirmando que juntos van a derrotar a Donald Trump en noviembre.

En un discurso transmitido en vivo después de que los medios proyectaran su victoria en Missouri, Mississippi y Michigan, Biden tendió la mano a su rival, un gesto poco usual en una interna muy crispada.

“Quiero agradecer a Bernie Sanders y a sus seguidores por su energía infatigable y su pasión. Tenemos el mismo objetivo y juntos vamos a vencer a Donald Trump”, dijo Biden desde Filadelfia.

De confirmarse estas previsiones de medios, el ex vicepresidente de Barack Obama, un político moderado de 77 años, sumaría la mayoría de los 125 delegados de Michigan, dando un duro golpe a Sanders en uno de los estados clave para ser ungido como candidato de los demócratas en julio.

“Aunque todavía queda camino, parece que vamos a tener otra buena noche”, celebró Biden que afirmó que va a liderar una recuperación “del alma de la nación”.

Los votantes en Michigan y otros cinco estados empezaron a votar el martes en una nueva fecha de las primarias estadounidenses, que decidirán si Joe Biden o Bernie Sanders será el candidato demócrata para medirse con Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos de noviembre.

Michigan es un estado bisagra que optó por Trump en 2016, y donde Sanders triunfó frente a Hillary Clinton en las internas demócratas de ese año. Este estado tiene más de un tercio de los 352 delegados en juego este martes en el que también votan Washington, Idaho y Dakota del Norte.

Sanders y Biden.



Según las proyecciones de los medios, el ex vicepresidente sumará también la mayor parte de los 68 delegados de Missouri, un estado rural del centro del país, y una parte importante de los 36 votos del estado sureño de Mississippi.

Biden espera obtener una ventaja decisiva sobre Sanders que lo acerque a la cota mínima de 1.991 delegados necesarios para ganar la investidura en julio, luego de espectaculares resultados en las votaciones del supermartes la semana pasada.

En las primarias de la semana pasada Biden ganó 10 de los 14 estados, consolidando su estatus de favorito que le impulsó para la contienda de este martes.

En los últimos diez días, las primarias dieron un vuelco después de que el triunfo de Biden en Carolina del Sur revirtiera la racha de victorias de Sanders, que rozó el liderato en Iowa y se impuso en New Hampshire y en Nevada.

Para cuando termine marzo, cerca de dos tercios de los delegados ya estarán asignados con la votación en estados con mucho peso como Arizona, Florida, Illinois, Ohio y Georgia.

La campaña de Trump descalificó los resultados de este martes afirmando que “nunca ha importado quién es el candidato demócrata”. “Son dos caras de la misma moneda”, agregó el directivo de campaña de Trump, Brad Parscale, afirmando que ambos buscan imponer en el gobierno una “agenda socialista”.

La jornada está eclipsada por la expansión del nuevo coronavirus -que en Estados Unidos ha infectado a 1.000 personas y causado 28 muertes- y que llevó a los dos candidatos demócratas a anunciar la cancelación de mitines previstos para esta noche en Cleveland, Ohio, por consejo de las autoridades.

Ese estado, donde los comicios son la semana próxima, está en emergencia desde el lunes tras confirmarse tres casos. Los demócratas anunciaron también que el debate previsto para el domingo se celebrará sin público. En cambio Trump, un asiduo a convocar grandes mitines, hasta ahora no ha anunciado cambios en su agenda.

Biden aboga por una plataforma tradicional demócrata con reformas legislativas de centro, mientras que Sanders, que se define como un “socialista democrático”, llama a una “revolución”.

Un exabrupto de Biden generó titulares mientras los votantes acudían a las urnas.

Ocurrió mientras el ex vicepresidente recorría una planta en construcción de Fiat Chrysler en Michigan, donde recibió vítores pero también fue confrontado por un obrero, quien lo acusó de buscar restringir el derecho constitucional a poseer armas de fuego.

“Eres un mentiroso de mierda” (You’re full of shit), le respondió Biden. “Apoyo la Segunda Enmienda”, le dijo antes de replicar, visiblemente agitado y con voz fuerte: “No te voy a quitar el arma”.