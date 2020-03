Consultorio sexual: "Tengo sexo divino con mi amante y con mi mujer no tengo una erección"

El dario inglés The Sun tiene un consultorio sexual, dirigido por "Dreide". En él, hoy se publica la interesante historia de un joven que, hace tres años, se casó con una señorita que, según sus padres, "sería perfecta para él". Este es el caso:

"Yo era un niño bastante salvaje y jugué mucho con mis compañeros en mi adolescencia. Mis padres estaban ansiosos por verme más tranquilo y solución fue liarme con la hija de sus amigos y busca una fecha de casamiento. Ella ya se había graduado en la universidad y trabajaba en el mundo de los negocios", cuenta el infortunado.

"Nos llevamos bien. Me gustó el hecho de que era virgen e, incluso, que ganara más que yo. Ella quedó embarazada rápidamente y tuvo a nuestro hijo, mi pequeño héroe. Ahora, tengo 33 años y mi esposa tiene 31", continúa.

"Ella fue promovida poco después de regresar al trabajo, luego de la licencia por maternidad y ahora trabaja más horas. Esto significa que tengo que recoger a nuestro hijo de la guardería y cuidarlo y atenderlo. Lo amo, pero para esa altura del día ya está cansado y generalmente se queja mucho y pregunta por su mamá".

"Nos gustaría tener otro hijo, pero estoy luchando por tener relaciones sexuales con mi esposa, pero, incluso cuando ella trabaja mucho en la cama para excitarme, no logro hacerlo. Simplemente, no puedo lograr una erección duradera. Empiezo a sentir que me está molestando. ¿Cómo vamos a tener otro hijo?"

"Podría estar peor, pero estoy disfrutando del sexo regular y muy satisfactorio con una chica con la que he estado teniendo una aventura durante más de un año. Ella tiene 26 años y la conocí mientras estaba con compañeros de trabajo. Se había separado luego de una larga relación y dijo que no estaba lista para volver a confiar en los hombres. Acordamos que sería sexo sin ataduras. Siempre he tenido claro que no voy a dejar a mi esposa e hijo. Pero ahora que ha pasado un año, mi amante está empezando a presionar por más. Y no puedo salir de casa porque, entre otras cosas, mis padres se volverían locos. ¿Qué hago?".

Respuesta de Dreide

Estimado:

"Estás atrapado por las visiones anticuadas de los roles de hombres y mujeres en la vida y el matrimonio.

"Te sientes menoscabado porque tu esposa tiene un trabajo mejor remunerado y más potente que tú, mientras que tienes que asumir parte del cuidado de niños. ¡Tantos hombres te envidiarían!

"Mira esto de manera diferente y podrás disfrutar el tiempo que pasas con tu pequeño hijo. Supongo que él se queja por su mamá y porque no estás haciendo que el tiempo juntos sea divertido para él.

"Hablar con un consejero te vendría bien. Está claro que no quieres abandonar tu matrimonio, así que haz que funcione. Deja de ver a tu novia y guarda tu energía sexual para tu esposa. Infórmate sobre problemas de erección y sobre algunas terapias sexuales de autoayuda para que pruebes", Dreide.

Fuente: The Sun.