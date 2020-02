Descarriló un tren de alta velocidad en Italia: hay dos muertos

Dos personas han muerto y 27 resultaron heridas al descarrilar un tren en la línea de alta velocidad Milán-Bolonia, a la altura del municipio de Ospedaletto Lodigiano, en la provincia de Lodi. Las víctimas son dos maquinistas, empleados de Trenitalia, el principal operador ferroviario italiano, de propiedad estatal.

Según una primera reconstrucción de la dinámica del accidente, un tren de alta velocidad, el primer «Frecciarossa» de la mañana, que partió de Milán a las 5.10 horas, se desvió de sus carriles y descarriló por completo. La locomotora terminó su carrera en un edificio de los ferrocarriles, tras chocar con otro vagón estacionado en una vía paralela. El resto del convoy continuó su carrera hasta que volcó el vagón que lo encabezaba.

Según las primeras informaciones, en la pasada noche se habrían realizado trabajos de mantenimiento sobre la línea, justamente en el lugar del accidente. El «desvío» del tren se habría producido, según la agencia de noticias ANSA, justamente donde se había sustituido una pieza para el intercambio.

«Montañas rusas»

«Fueron veinte segundos de montañas rusas. Yo me encontraba en el baño. Me sujeté como pude. Al salir, la primera persona que he visto era un empleado del tren con la cara llena de sangre», manifestó uno de los pasajeros. «Podía haberse producido una matanza», dijo el delegado del gobierno de Lodi, Marcello Cardona.

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de la zona. Ninguno de ellos en grave estado. Todos los trenes, en ambas direcciones, fueron suspendidos en la línea Milán-Bolonia.

Se critica a menudo la red ferroviaria italiana, aunque el número de accidentes no difiere mucho del resto de Europa, según los datos oficiales.

El descarrilamiento de hoy tuvo un precedente el 25 enero 2018 en Piotello (Milán), cuando un tren regional que une Cremona y Milán, con 350 pasajeros a bordo, se salió de los raíles, chocando contra un palo de la luz. Murieron tres personas y decenas resultaron heridas.

ABCes.