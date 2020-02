Al menos 8 muertos en Turquía por un terremoto

Al menos ocho personas murieron y más de 20 resultaron heridas hoy en un municipio del este de Turquía a causa de un terremoto con epicentro en Irán, informó el gobierno turco, mientras que las autoridades iraníes no dieron a conocer un balance de víctimas.



El ministro del Interior, Süleyman Soylu, indicó a la cadena CNNTürk que la cifra de víctimas, inicialmente de siete, había subido a ocho, cuatro de ellos menores de edad.



Soylu indicó que el temblor, que tuvo lugar a las 2.52 de Turquía, alcanzó una magnitud de 5,9 y que afectó a varias aldeas en el municipio de Baskale, en la provincia de Van, fronteriza con Irán.



El ministro de Saud, Fahrettin Koca, informó que hay 21 personas hospitalizadas, ocho de ellas en estado grave, señaló la agencia de noticias EFE.



El gobernador de Van, Mehmet Emin Bilmez, indicó a la cadena turca NTV que cuatro aldeas del municipio, todas a menos de diez kilómetros de distancia de la frontera iraní, fueron afectadas, pero que, según la información disponible, no quedaban víctimas bajo los escombros.



Varios equipos del servicio de emergencias turco AFAD se trasladaron a la zona para trabajar en los lugares derruidos, y Soylu indicó la disposición de Turquía de colaborar con Irán en el rescate de personas al otro lado de la frontera, si llegaba una petición en este sentido.



En la vecina Irán, las víctimas se registraron en la localidad de Qotur, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, según el gobernador de esta región, Mohamad Mahdi Shahriarí, quien no ofreció un balance exacto de heridos.



El gobernante explicó a la agencia oficial IRNA que algunas viviendas de este pueblo quedaron parcial o completamente destruidas.



Las operaciones de rescate y socorro están en marcha en el área afectada por la catástrofe, adonde la Media Luna Roja iraní envió cinco de sus equipos.



El sismo, que tuvo al menos siete réplicas y se sintió en ciudades cercanas como Tabriz y Urumía, ocurrió a una profundidad de 6 kilómetros.



Irán tiene una fuerte actividad sísmica ya que está situado en el límite de varias placas tectónicas y se encuentra atravesado por varias fallas.



El último terremoto de gran poder de devastación, de magnitud 7,3, ocurrió en noviembre de 2017 en la provincia de Kermanshah, donde causó 620 muertos y más de 12.000 heridos.



En Turquía, un terremoto de magnitud 6,8 causó 35 muertos y más de un millar de heridos el pasado 24 de enero.