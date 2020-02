Morir de risa con su terror: la madre horrorizada con un murciélago

Ignacio Sánchez, un joven estudiante de Córdoba, compartió un video en el que su madre se volvió viral tras los gritos mientras él intentaba sacar un murciélago que había ingresado a su casa.

"Llevalo al borde Nacho, al borde del marco. ¡Ay me muero! ¿Qué hago? ¿Sigo filmando? ¿Sigo filmando? No lo vas a querer soltar. No lo vas a querer soltar. Esperá que te estoy enfocando”, se escucha decir a la mujer en un video que dura 48 segundos y tuvo cerca de 800 mil reproducciones en Twitter, con más de 9.500 retuits y casi 60 mil likes.

Aquí está el video:

Youtube.