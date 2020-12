Una buena para Madrid: Almeida baja los impuestos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, volvió a bajar los impuestos de la capital por segunda vez en el año, en medio de la pandemia de la covid. Aseguró que gracias a la creación de empleo cuenta con margen para la rebaja fiscal.

¿Madrid insiste en mostrar sus diferencias con el Poder Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez. Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó su compromiso de seguir bajando los impuestos "de tres en tres" en la región de manera progresiva.

En este sentido, Díaz Ayuso aseguró que Madrid tiene "margen para seguir aliviando la presión fiscal" por la cantidad de puestos de trabajo que crea. En efecto, de cara a enero se realizarán las primeras deducciones para jóvenes, vivienda y dependencia, en el marco de su política de "acompañamiento de los ciudadanos".

"A veces tengo la sensación de que el Gobierno de España no quiere que nos cuadren las cuentas porque no soporta que seamos un gobierno fiscalmente independiente donde dentro de nuestra libertad y autonomía cumplimos pero no tenemos que recurrir a un fondo general", afirmó.

Más rebajas fiscales en España a partir de 2021

Almeida planea seguir bajando los impuestos el año que viene. El próximo 1 de enero entrará en vigor una rebaja de impuestos y tasas municipales de casi 120 millones de euros.

Además, el Estado madrileño reducirá el tipo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa del 0,479 % al 0,460 %, lo que supondrá un ahorro de 40,1 millones de euros para 1,8 millones de los ciudadanos de Madrid.

De cara al año que viene, también mantendrá las bonificaciones sobre el IBI y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los sectores más vulnerables que fueron duramente castigados por la pandemia. En el caso del IBI, se invertirán 35,1 millones de euros y beneficiará a 65.000 personas, mientras que el IAE repercutirá en 16.000 negocios y se invertirá 10,2 millones de euros.

Beneficios para los hoteles de Madrid

El sector turístico fue el más golpeado por la pandemia de coronavirus, por lo que Madrid busca recompensarlos. Para el presupuesto 2021 impulsó un paquete de planes que incluyen 11,8 millones de euros más en nuevas bonificaciones fiscales para los hoteles.

“Consciente de las dificultades por las que atraviesa el sector hotelero hemos decidido seguir apoyándoles para evitar que se cierren hoteles en nuestra ciudad”, comenzaron explicando en un comunicado.

Impuestos en Argentina: la paradoja ante la relación con lo que sucede en España

En Argentina cada vez suben más los impuestos o se crean nuevos. La pandemia impactó en todos los sectores de una manera negativa y el Estado se vio ante la necesidad de pedir más contribuciones a los ciudadanos. De esta manera, crearon un nuevos impuestos: