Reino Unido alerta a alérgicos agudos sobre la vacuna de Pfizer Biontech

Las autoridades británicas han pedido a las personas con un "historial significativo" de reacciones alérgicas que eviten la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, mientras investigan dos casos de reacciones adversas detectados a partir de ayer martes, el primer día de la vacunación masiva en el país.

"Como es común en las vacunas nuevas, la MHRA [la autoridad reguladora de los medicamentos británica] ha recomendado como medida de precaución que los pacientes con un historial significativo de reacciones alérgicas no reciban esta vacuna, después de que dos personas con un historial significativo de reacciones alérgicas respondieran ayer de modo adverso", ha confirmado Stephen Powis, director médico nacional del Servicio Nacional de Salud (NHS).

Powis añadió que los pacientes —ambos trabajadores del NHS— se recuperan de forma satisfactoria.

Al parecer, ambos trabajadores del Sistema Nacional de Salud británico (NHS), con un largo historial de alergias, habrían tenido efectos adversos tras recibir la dosis de la vacuna.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) ha alertado de este modo tanto a los enfermeros de la NHS, como al resto de la población, a que tomen precauciones a la hora de valorar su historial alérgico en el momento de la vacunación.

El profesor Stephen Powis, director médico nacional del NHS dijo: "Como es común con las nuevas vacunas, la MHRA ha aconsejado, como medida de precaución, que las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no reciban esta vacuna después de que dos personas con un historial de reacciones alérgicas significativas respondieran negativamente ayer".

Ambos trabajadores sanitarios se recuperan con normalidad.

La vacunación

Unos 50 hospitales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte empezaron este pasado martes con las vacunaciones, siendo Margaret Keenan, de 90 años, la primera en recibir la dosis de Pfizer.

Según las estimaciones, 5.000 personas habrían recibido este martes la primera dosis. Según los reguladores, la vacuna es efectiva siete días después de que la persona reciba la segunda.

Nerea Mateo, una española que habita en el sur de Inglaterra, también recibió la vacuna este martes, según confirmó en una entrevista con La Linterna de la Cadena COPE. La joven trabaja en servicios sociales e interactúa con pacientes con enfermedades mentales, de ahí que tenga prioridad en las fases de vacunación que se están llevando a cabo en Reino Unido: "Al final sí somos prioritarios", afirmaba.

"Los únicos efectos a corto plazo son como cualquier otra vacuna. A largo plazo, le he preguntado a los facultativos y no me ha dicho nada", indicaba.

