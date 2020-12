Joe Biden elige a un afroamericano como futuro jefe del Pentágono

Lloyd Austin, un general retirado con una larga trayectoria en el Pentágono

El próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha roto otra barrera invisible al elegir a un afroamericano como futuro jefe del Pentágono. Se trata de Lloyd J. Austin, un general retirado con una dilatada trayectoria.

Entre 2013 y 2016, fue jefe del Comando Central, encargado de las operaciones militares en Irak, Afganistán, Yemen y Siria.

Tras su retirada del servicio activo, se incorporó al sector privado. Su nominación tendrá que ser confirmada por el Senado.

Xavier Becerra, un latino, férreo defensor del Obamacare, al frente de Sanidad

Otro ejemplo de la diversidad y de las prioridades que Biden quiere dar a su futuro gobierno ha sido la nominación, esta semana, de Xavier Becerra como primer latino que estará al frente de la cartera de Sanidad.

Becerra, nacido en Estados Unidos, pero de origen mexicano, subió escaños hasta convertirse en Fiscal General de California. Aunque, sobre todo, es conocido por su defensa a ultranza del Obamacare y del derecho a la sanidad universal.

Como ministro, deberá enfrentarse en primera línea contra la COVID-19, que sigue causando estragos en Estados Unidos, donde ya se han superado los 280.000 muertos.

Rudy Giuliani, hospitalizado por COVID-19

El virus sigue demostrando que no perdona a nadie. Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump, ha sido ingresado en un hospital de Washington, un día después de saberse que estaba contagiado.

No se conoce ningún detalle sobre su estado de salud, pero Trump asegura que se encuentra bien. "Acabo de hablar con él, lo está haciendo muy bien. No tiene fiebre. Me llamó esta mañana temprano, fue la primera llamada que recibí", asegura.

Giuliani, de 76 años, ha estado las últimas semanas recorriendo el país para defender las alegaciones, sin pruebas, de Donald Trump de fraude electoral. En numerosas ocasiones, ha aparecido sin mascarilla en ruedas de prensa y audiencias, en las que además reprochó a otras personas que se protegieran. El 20 de noviembre, el hijo de Giuliani dio positivo y, el mismo día, el hijo mayor de Trump también anunció que estaba contagiado.

Euronews, Youtube.