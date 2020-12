Trump ordenó el retiro de tropas estadounidenses de Somalia

El gobierno de Estados Unidos ordenó hoy el regreso a principios de 2021 de todos los militares que el país tiene desplegados en Somalia, tal como lo anunció semanas atrás para parte de sus tropas en Afganistán e Irak, se informó hoy oficialmente.

El Departamento de Defensa indicó en un comunicado que prevé retirar a los entre 650 y 800 soldados apostados en Somalia, en línea con el compromiso del presidente Donald Trump de disponer el regreso de los militares en el exterior.



“Esta acción no supone un cambio en la política estadounidense”, que “seguirá luchando contra organizaciones extremistas violentas que puedan amenazar la seguridad nacional”, advirtió la nota, según la agencia de noticias Europa Press.



Sin embargo, un alto funcionario del Pentágono dijo que gran parte de esos efectivos serán trasladados a Kenia y Yibuti, según el diario The New York Times.



Trump aumentó la presencia militar estadounidense en Somalia a partir de mediados de 2017, en el contexto de los esfuerzos antiterroristas, especialmente contra el grupo Al Shabaab, vinculado con Al Qaeda, y contra la filial local de Estado Islámico.



No obstante, Trump había prometido en su campaña electoral terminar con la presencia militar estadounidense en guerras externas y llevar de regreso a los militares.



El 17 de noviembre pasado, el secretario de Defensa, Chris Miller, anunció que el 15 de enero próximo regresarán 2.000 soldados de Afganistán y 500 de Irak, por lo que quedarán 2.500 en cada uno de esos países.



El funcionario sostuvo entonces que ya se alcanzó el objetivo fijado en 2001, tras los ataques terroristas de Al Qaeda a Estados Unidos, de derrotar a los extremistas islámicos y “ayudar a sus socios locales y aliados a liderar la lucha”.



Asimismo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, rechazó que la decisión esté vinculada con la derrota electoral de Trump y aseguró que estaba planeada desde hacía tiempo.



“Hace cuatro años, el presidente Trump hizo campaña prometiendo terminar las guerras sin fin para Estados Unidos; hoy el Pentágono solo anunció que el presidente Trump cumplió la promesa hecha al pueblo”, dijo O’Brien.