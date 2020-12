Tras la preocupación, la OMS llevó tranquilidad respecto de la nueva cepa

La nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido, que se propaga más rápidamente, "no está fuera de control", afirmó hoy la Organización Mundial de Salud (OMS), que pidió que se sigan aplicando las medidas sanitarias que ya demostraron su eficacia.



Además, la organización multilateral concluyó que la nueva variante del virus detectada en el Reino Unido no es la misma mutación que se encontró en Sudáfrica, el otro país que advirtió sobre una cepa diferente a la que hace un año golpea sin descanso al mundo entero.



"Registramos un R0 (tasa de reproducción del virus) mucho más elevada que 1,5 en diferentes momentos de esta pandemia, y lo hemos controlado. Esta situación, en ese sentido, no está fuera de control", declaró el responsable de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, en conferencia de prensa.

Sus declaraciones se refirieron a las del ministro de Salud británico, Matt Hancock, que ayer aseguró que "la nueva cepa del coronavirus estaba fuera de control".



En Ginebra, Ryan estimó esta tarde que "aunque el virus se ha vuelto un poco más eficaz en términos de propagación, se puede detener", reprodujo la agencia de noticias AFP.



"Las actuales medidas son las buenas. Debemos continuar haciendo lo que hemos hecho" hasta ahora, afirmó el alto responsable.



"Puede que tengamos que hacerlo con algo más de intensidad y durante algo más de tiempo para asegurarnos de que podemos controlar este virus", añadió.



Numerosos países del mundo cerraron sus fronteras desde ayer a las personas procedente del Reino Unido o de Sudáfrica, donde también se detectó una variante del virus, para evitar que se siga propagando.





Suiza, por su parte, impuso hoy una cuarentena retroactiva de diez días a las personas llegaron al país desde estos dos países desde el 14 de diciembre.



La OMS, además, aclaró que la nueva variante del virus en el Reino Unido no es la misma que la detectada en Sudáfrica, donde la segunda ola también está golpeando con fuerza.



"Esta variante tiene una de las mismas mutaciones que la del Reino Unido pero es distinta. Los sudafricanos están trabajando con la OMS y están cultivando el virus para poder llevar a cabo más estudios como los que se están haciendo en Reino Unido", explicó la doctora responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, Maria Van Kerkhove.