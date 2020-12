"5201314": Los mensajes secretos dentro de los URL y correos electrónicos en China

Para la mayoría de los chinos es más fácil recordar los números arábicos que las letras latinas, por eso las comunicaciones chinas constantemente están basadas en los números, según un artículo de la revista 'The New Republic'.



En China, los niños aprenden el sistema Pinyin que utiliza el alfabeto latino para escribir palabras chinas. Por ejemplo, la palabra "Internet", se escribe en Pinyin como "Wangluo". La singularidad de pronunciación de las palabras y su escritura explica el uso de las cifras en las direcciones de correo o URL chinos.



Los dígitos del nombre de un dominio por lo general no son al azar. Esas cifras arábicas tienen significados individuales cuando suenan en la lengua china. La cifra 1 significa "querer", 2 significa "amor", 4 significa "muerte" o "mundo" o "es", 5 significa "yo", 6 significa "transmitir", 7 significa "esposa" o "comer", 8 significa "hacerse rico" o "no" y 9 significa "mucho tiempo" o "alcohol".



Los números 5201314 significan "voy a amarte para siempre", 0748 significa "ir a morir" y 687 significa "Lo siento". Y por supuesto, está la asociación de ciertos números con la buena o la mala suerte, y la posterior demanda de direcciones y números de teléfono con un montón de 8 ("hacerse rico") y mínimos de 4 ("morir"). Anteriormente, en el año 2003, una línea aérea china pagó 280.000 dólares para hacerse con el número de teléfono 88888888.

