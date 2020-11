Un periodista de CNN rompió en llanto al conocer el triunfo de Biden

La inminente salida de Donald Trump de la Casa Blanca ya comenzó a generar repercusiones. Y una de las más notables fue la de un analista de la CNN, Van Jones, que se emocionó hasta las lágrimas cuando le tocó comentar lo que significaba para él el triunfo electoral del candidato demócrata Joe Biden.

Consultado por sus colegas, Jones declaró que "esta mañana es más fácil ser padre", porque "es más sencillo explicar a nuestros hijos que vale la pena ser buena persona".

"En la vida es tentador buscar el camino cómodo y zafar. Pero si uno hace eso, los problemas vuelven", siguió el columnista, en probable referencia al carácter negador y "chanta" que le adjudican a Trump sus opositores.

"No solo a George Floyd le faltaba el aire. Éramos muchos los que no podíamos respirar"

Y terminó abogando por diferentes grupos que fueron agredidos en tiempos recientes: "Si sos musulmán en este país, ya no tenés que preocuparte porque el presidente no te quiere aquí. O si sos un inmigrante (...) Gastamos un montón de energía vital en estas cosas. En pensar, por ejemplo, en el temor que me produce que los racistas les hagan algo a nuestros seres queridos. No solo a George Floyd le faltaba el aire, ¿saben? Éramos muchos los que no podíamos respirar".

