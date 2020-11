El hombre que asaltó a Baby Etchecopar es taxista y le sacaron la licencia

Se llama Rubén Machuca, tiene 34 años y es el principal sospechoso de haber asaltado ayer al conductor Baby Etchecopar. Lo atraparon cerca del lugar del hecho, en Barrio Norte, y cuando lo revisaron tenía incluso el reloj Rolex que le había sustraído a la víctima. Esa información, no obstante, es solo una parte de la historia. Este viernes se supo que Machuca además tiene licencia de taxista y forma parte del gremio, por lo que su licencia fue suspendida.

El sujeto atacó a Etchecopar junto a otro cómplice que manejaba una moto, en la puerta de Radio Rivadavia, que queda en Arenales 2400. En el forcejeo para quitarle el reloj, el comunicador cayó al suelo y sufrió una luxación en el hombro.

Eso fue apenas pasadas las 14. Machuca fue interceptado poco después, en tanto que el cómplice sigue prófugo. Y con el avance de las horas, se difundieron detalles sobre el agresor apresado.

¿Referente?

Infobae informa que el hombre trabajó durante los últimos cinco años en una empresa de taxis, remises y alquiler de autos que opera en la Ciudad de Buenos Aires. Su último sueldo es de septiembre, aunque se rumorea que después de semejante exposición mediática podrían echarlo. Nada se dijo, en cambio, sobre su sueldo de octubre.

Pero eso no es todo. Machuca sería miembro del Sindicato de Peones de Taxis y hasta habría sido delegado en 2016. Es más: en algunos de sus documentos personales figura como domicilio la dirección de un polideportivo que depende de ese gremio.

La Secretaría de Transporte de la Ciudad anticipó que de comprobarse las acusaciones, inhabilitará de oficio la tarjeta verde del chofer, así como sus otros permisos.

A su turno, Etchecopar recapituló lo sucedido: “Iba caminando por Arenales y cuando crucé la calle me vieron el reloj y se me tiraron en encima. Para mí fue al voleo. Ellos ven a alguien con algo y se mandan. Me lo hacen a mí o una persona de ochenta años. Voy a seguir laburando. No voy a parar. Es más fuerte que yo. Esta noche ya vuelvo al programa”.