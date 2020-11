Un país europeo cierra casi todo por la segunda ola de covid-19

Austria inició hoy la cuarentena más estricta de las aplicadas hasta ahora en Europa por la segunda ola de coronavirus al cerrar todas las escuelas y comercios no esenciales, en un intento por contener un rebrote de contagios que acumula casi 6.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

El país centroeuropeo alcanzó su peor registro diario el pasado 13 de noviembre, cuando superó los 9.500 casos en 24 horas, a la vez que las autoridades confirmaron una tasa de incidencia a siete días de 564 diagnósticos por 100.000 habitantes, una cifra sin precedentes desde que comenzó la pandemia de covid-19 a principios de este año.

Hasta hoy, Austria acumula 213.972 casos, mientras que 1.887 personas han fallecido (58 más que el lunes) según el último balance publicado por las autoridades sanitarias y recogido por los medios locales.

El gobierno de Sebastian Kurz había anunciado el fin de semana las medidas que entraron en vigencia este martes y que, en principio, se prolongarán tres semanas, es decir hasta el 6 de diciembre.

Los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios en términos generales salvo para ir a sus puestos de trabajo si no pueden ejercer desde casa, realizar trayectos básicos y practicar ejercicio. La medida contempla también la educación a distancia a todos los niveles, aunque las autoridades han planteado que los alumnos puedan ir a clase si no disponen de espacios o tecnologías en sus domicilios, así como si sus padres o tutores no pueden trabajar a distancia.

El Ejecutivo ha defendido como necesarias estas nuevas restricciones. El ministro de Sanidad, Rudolf Anschober, admitió que se espera un pico de ingresos en hospitales en la última semana de noviembre, derivado del repunte de los contagios de los últimos días, según la agencia de noticias Dpa.