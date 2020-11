En Gran Bretaña preocupa el contenido falso en las redes sobre las vacunas

El Partido Laborista británico ha pedido al Gobierno que apoye la tramitación de una ley que obligue a las redes sociales eliminar de sus plataformas contenidos falsos contrarios a la vacunación contra la covid-19.



La formación, primera de la oposición británica, se ha mostrado este domingo a favor de sanciones financieras y criminales contra aquellas redes sociales que no retiren de sus espacios historias falsas que hagan referencia a desventajas de las vacunas.



El partido ha hecho esta petición, a través de una carta remitida al ministro británico de Cultura, Oliver Dowden, después de que la farmacéutica estadounidense Pfizer anunciase hace unos días que la vacuna que ha desarrollado con la alemana BioNTech ofrece un 90 % de protección contra el coronavirus.



El Gobierno ha indicado, por su parte, que toma "extremadamente en serio" este problema y que hay un compromiso por parte de Facebook, Twitter y Google de hacer frente a informaciones que fomenten el temor sobre la vacunación contra la covid-19.



Muchas plataformas ponen un aviso como falso o engañoso sobre los contenidos que no son ciertos, pero el Laborismo avisó de que un simple compromiso por parte de las empresas no es suficiente.



El portavoz de Sanidad del Laborismo, Jonathan Ashworth, dijo este domingo a los medios que este tipo de contenido "explota los temores de la gente" y crea "desconfianza en las instituciones".



Ashworth declaró a la BBC que su formación quiere trabajar con el Gobierno para crear confianza sobre los beneficios de la vacuna, si bien reconoció que es legítimo que la población se haga preguntas sobre el impacto de la dosis en personas con problemas de salud.



"No hay nada malo en hacer esas preguntas y un fuerte mensaje de salud pública del gobierno, reforzado por nosotros, calmará esos temores", añadió el portavoz laborista de Sanidad.



En los últimos años, los grupos críticos de las vacunas han sido activos en la red y el Reino Unido, según los medios, ha registrado una caída en el nivel de vacunación de los menores.



En su carta a Dowden, el Laborismo alerta de que hay en la red grupos opuestos a la inmunización con cientos de miles de seguidores.



El Gobierno informó recientemente de que el país estará listo para iniciar una vacunación masiva contra la covid-19 este 1 de diciembre si la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech o alguna otra reciben el visto bueno de los reguladores.



El sábado, el Reino Unido registró otras 462 muertes por covid-19, mientras que el número de nuevos contagios ascendió a 26.860, según las últimas cifras oficiales.



Con estos datos, el número total de fallecidos por coronavirus llega a 51.766 desde el comienzo de la pandemia, en tanto que la totalidad de casos se sitúa ya en 1.344.356.