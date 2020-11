Detenidos y heridos en la manifestación de apoyo a Trump en Washington

La manifestación "Marcha MAGA (sigla en inglés de Volvamos a hacer grande a Estados Unidos) del Millón" de simpatizantes de Donald Trump celebrada ayer contra un presunto fraude electoral en las elecciones de Estados Unidos, del que no hay pruebas, terminó con al menos 20 detenidos y tres heridos, un joven por arma blanca y dos agentes de la Policía de Washington, informó hoy la prensa local.

La protesta, en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, apareció brevemente cuando se trasladaba con su caravana de seguridad para ir a jugar al golf, transcurrió en calma por las calles de Washington hasta la caída de la noche, cuando un grupo de simpatizantes de Trump tuvo un enfrentamiento con una marcha a favor de la consagración del demócrata Joe Biden como presidente electo.

De los detenidos, cuatro lo han sido por portar armas ilegalmente, mientras que el herido por arma blanca es un joven de unos veinte años que fue trasladado al hospital con heridas graves, según el diario The Washington Post.

Entre los convocantes de la marcha estaban Parad el Robo D.C. y grupos de extrema derecha como Proud Boys (Chicos Orgullosos) o Oath Keepers (Los Guardianes del Juramento).

Ya por la noche se produjeron enfrentamientos entre grupos antifascistas y simpatizantes de Trump y en los videos grabados se puede ver lanzamiento de objetos, empujones y puñetazos.

Un video de la NBC muestra a un simpatizante de Trump cargando con una bandera contra los antifascistas y después siendo empujado.

En otro video se puede ver cómo la policía separaba a ambas partes, según reportó la agencia de noticias Europa Press.

Trump ha culpado de los incidentes a los antifascistas al que calificó de "BASURA" y a los que ha acusado de atacar a "gente mayor y familias".

"La basura antifascista de izquierda radical fue fácilmente rechazada por la gran multitud de la manifestación MAGA y solo volvió de noche, cuando se había marchado el 99 por ciento de la gente, para atacar a gente mayor y familias", escribió Trump en Twitter.

El presidente estadounidense también fustigó a la alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, porque la policía "hizo su trabajo, pero tarde".

El mandatario había aparecido durante la tarde por sorpresa en la manifestación entre los gritos de apoyo de los asistentes. El auto oficial del mandatario, seguido por una caravana de seguridad, atravesó lentamente la zona mientras Trump saludaba a sus simpatizantes desde detrás del vidrio blindado del vehículo.



"¡USA, USA!" ("¡Estados Unidos, Estados Unidos!") fue el grito más escuchado al paso de la caravana presidencial, mientras muchos manifestantes corrían y pugnaban para sacarse una foto con el auto que trasladaba a Trump.

El viernes Trump ya insinuó que podría participar en un mensaje publicado en Twitter en el que explicaba que "puede que intente pasarme y saludar". "Es emocionante ver el gran apoyo que hay, en particular en las manifestaciones orgánicas que surgen por todo el País, incluida la gran manifestación del sábado en D.C.", indicó.



Durante el día, los manifestantes corearon otras consignas como "detengan el robo" o "marchen por Trump" en una manifestación en la que era notoria la cantidad de personas que no usaban mascarillas en un contexto marcado por el repunte de los casos de coronavirus en el país, según la agencia Bloomberg.



Trump no ha reconocido su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre a pesar de que los recuentos en los estados clave se han inclinado hacia su rival, el demócrata Joe Biden. Hasta ahora los recursos presentados por el equipo de Trump para pedir recuentos han sido desestimados por los tribunales.