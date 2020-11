Exclusivo: el caos y la violencia en Perú, en imágenes

Miles de peruanos marcharon en la tarde de este jueves en Lima y otras ciudades del país en rechazo de la designación del senador Manuel Merino como presidente, tras la destitución, el último lunes, del ahora expresidente Martín Vizcarra.



Los manifestantes, algunos vestidos como emperadores incas, otros con camisetas de la selección peruana de fútbol, coparon la céntrica Plaza San Martín y el parque del distrito turístico de Miraflores, en el sur de la ciudad, para expresar su oposición al nuevo gobierno.



"Amo mi Perú me avergüenzan los que gobiernan", "Merino no es presidente", "El Congreso es pandemia que no termina", "Ni el Covid nos hizo tanto daño como Merino", decían algunos carteles que portaban manifestantes en la plaza San Martín.



Muchas personas vestían de negro en señal de luto, en el tercer día consecutivo de protestas contra el nuevo gobierno que asumió el martes, un día después de que el Congreso destituyera a Vizcarra en un juicio relámpago por denuncias de supuesta corrupción.

Aquí, una galería exclusiva con las mejores imágenes del caos y la violencia en ese país.

*Fotos: Diego Vertiz - Reportero Gráfico - Perú