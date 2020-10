¿Quién es Evo Morales? Datos curiosos sobre el dirigente boliviano

Evo Morales fue presidente de Bolivia de 2006 hasta 2019, cuando presentó su renuncia por las intensas protestas en el país por fraude electoral.

Juan Evo Morales Ayma, conocido como Evo Morales, inició su activismo en en 1980 en el movimiento sindical Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Demostró ser un líder enérgico con mucha actitud y comenzó a ganar popularidad.

En el año 1985, hubo una fuerte crisis en Bolivia. Los partidos de derecha y centro-derecha fueron denunciados por corrupción y exclusión de los indígenas y campesinas. Pero se sentían identificados con Evo Morales quien, como ellos, era de origen indígena y proponía leyes para defenderlos.

Evo Morales gana como Presidente de Bolivia

Se presentó como candidato a Presidente por primera vez en 2002, pero quedó segundo detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, en las elecciones de 2005 logró ganar con el 54% de los votos y se convirtió en el primer presidente de origen indígena. Asumió al poder en 2006.

En las elecciones de 2009 fue reelegido con el 64,22% de los votos y también en 2014 con el 63,36%. Es el tercer mandatario de la historia de Bolivia elegido por mayoría absoluta de votos.

A través de los años, Evo Morales se convirtió en un líder indiscutible y muy popular de la izquierda latinoamericana. En efecto, la revista Times de Estados Unidos lo nombró una de las 100 personas más influyentes y poderosas del mundo.

¿Quién es Evo Morales?

Evo Morales nació en la comunidad Isallavi, del cantón Orinoca en el Departamento de Oruco el 26 de octubre de 1959. Sus padres, ya fallecidos, eran agricultores y criadora de llamas. De niño lo criaron para cuidar las tierras y las llamas junto a sus hermanos.

Mi agradecimiento profundo al pueblo que me vio nacer. En mi querida Orinoca obtuvimos el 99.2% de los votos en las urnas.

¡Muchas gracias, hermanas y hermanos! pic.twitter.com/daGMbU3jNY — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 22, 2020

La primera vez que comenzó a estudiar tenía seis años cuando su familia decidió mudarse a Salta, Argentina, por trabajo. Ingresó a la Escuela N°4.136 "Julio Argentino Cornejo" y, ya siendo Presidente, decidió apadrinarla al expresar que ahí “comenzó todo”.

“Yo no entendía castellano, era aymara cerrado, y sentadito atrás de todos los compañeros de curso, no me acuerdo qué hablarían, porque no entendía (...) quienes estudiamos en esta escuela sabemos ser presidente”, dijo Evo Morales en una conferencia de prensa cuando apadrinó el establecimiento en 2014.

Evo Morales tiene dos hijos de distintas madres, Álvaro Morales Peredo, de 24 años, y Eva Liz Morales Alvarado, de 25 años, y fueron reconocidos por el exmandatario varios años después de nacer.

Álvaro es hijo de Marisol Peredo, hijo de una docente rural, mientras que Eva Liz es hija de Francisca Alvarado Pinto, a quién Evo conoció en un curso de formación política.

Dimisión, exilio y vuelta a Bolivia

En 2019, Evo Morales dimitió como consecuencia de las fuertes protestas en Bolivia por un supuesto fraude en las elecciones de ese mismo año. Su lugar lo ocupó Jeanine Áñez, vicepresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia.

En noviembre aceptó asilo político en México y en diciembre se trasladó a Argentina en calidad de refugiado junto a su exvicepresidente y otros ministros.

Por la pandemia de COVID-19, no se pudieron reanudar las elecciones hasta hace unas semanas. Fue electo Luis Arce, delfín de Evo Morales. Sin embargo, el gobierno de Jeannine Áñez no invitará al líder del MAS a la asunción de su candidato ya que considera que podría generar “tensión social”.