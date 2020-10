Estados Unidos ahora sí autorizó este antiviral contra el covid

El laboratorio Gilead confirmó hoy que la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó hoy una autorización plena al antiviral remdesivir para ser usado en el tratamiento de enfermos hospitalizados por covid-19.

Gilead arecibió la autorización para el medicamento, único tratamiento específico contra el coronavirus aprobado tras un proceso de verificación más riguroso y definitivo.

El remdesivir podrá darse a adultos y a niños de más de 12 años que pesen al menos 40 kilos, en caso de que requieran hospitalización. Sólo podrá administrarse por inyección, en un centro médico o ámbito equivalente.

Paralelamente se acordó una autorización de urgencia para niños de menos de 12 años que pesen, al menos, 3,5 kilos.



Otros tratamientos están disponibles desde hace meses en los hospitales ya que cuentan con autorizaciones temporales o por ser medicamentos relativamente banales, como el corticoide dexametasona.



Europa y otros países también autorizaron el remdesivir de forma temporal desde la primavera boreal.

El remdesivir fue uno de los primeros medicamentos que mostraron una relativa eficacia en los ensayos para acortar en varios días el tiempo de recuperación de los pacientes hospitalizados. No está probado que reduzca la mortalidad.

El diario The Financial Times difundió el 15 de octubre un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el que se determinaba que el remdesivir tiene un efecto muy pequeño en reducir la mortalidad de pacientes con coronavirus y no parece ayudarlos a recuperarse rápido.