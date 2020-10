Un niño de 7 años rayó un auto con su bicicleta y dejó un mensaje que se hizo viral

Un niño de 7 años rayó un auto al chocar con su bicicleta en Brasil. El menor se sintió culpable y es por eso que dejó una nota disculpándose y el dueño del vehículo la publicó en sus redes sociales.

Benicio, el niño, se encontraba andando en bicicleta por las calles de Curitiba, al sur de Brasil. El mismo perdió el equilibrio e impacto contra un auto que estaba estacionado.

El medio Globo 1 entrevistó al chico que afirmó que cuando estaba volviendo a su casa pensó en pagar el daño con la plata que le habían regalado sus padres para Navidad y otros días festivos.

"Buen día. Golpeé su auto. Me caí de la bicicleta. Aquí está el teléfono de mi padre", fue el mensaje que le dejó el chico al dueño del auto.

"En ese momento pensé: 'Voy a dejar de andar en bicicleta y eso es todo, mi vida como ciclista se acabó'. Pasé años ahorrando un poco de dinero y luego todo eso se iba a gastar en una pequeña cosa", le manifestó Benicio al medio brasileño.

Gente como ficar bravo com essa criança que bateu no meu carro? pic.twitter.com/hBaIOC0oBM — Cé gatilhos (@cecastilhos) September 13, 2020

Marcelo Martins, dueño del vehículo, publicó lo siguiente: "¿Cómo es posible enojarse con este nene?". El hombre le aclaró al niño que no debía pagar nada: "Miré por todas partes, mi auto se encontraba un poco sucio y ni me di cuenta. Si no fuera por el nota, ni me enteraba".