Xiaomi y Samsung 'gastan' a Apple luego de que lanzara su iPhone 12

La multinacional Apple presentó su esperado iPhone 12, el único de toda la serie de teléfonos inteligentes que consta de cuatro modelos: el iPhone 12 (799 dólares), el iPhone 12 mini (699 dólares), el iPhone 12 Pro (999 dólares) y el iPhone 12 Pro Max (1099 dólares). Otra peculiaridad de este año, además del retraso del lanzamiento debido a la pandemia, es que los cuatro dispositivos salen a la venta sin cargador y sin otros componentes secundarios en la caja.

Y aunque la ausencia de auriculares (incluso de cable) ya no sorprende a nadie desde hace varios años, la falta de un accesorio tan vital como un cargador ha llamado la atención de muchos, incluso de los rivales de la compañía de la manzana, que no han dejado pasar la oportunidad de trolear al gigante de la industria.

"No dejamos nada fuera de la caja"

La empresa china Xiaomi ha compartido sarcásticos tuits, tanto en su perfil principal como en las cuentas española y británica. "Buenos días, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Afortunadamente, solo era una pesadilla", escribió Xiaomi España, repitiendo el mismo mensaje en inglés que compartió el perfil de Xiaomi UK.

Buenos días #MiFans, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja uD83DuDE30uD83DuDE30uD83DuDE30



Afortunadamente solo era una pesadilla?????? — Xiaomi España (@XiaomiEspana) October 14, 2020

La cuenta principal publicó un mensaje más conciso, aunque no menos punzante que reza: "No se preocupen, no dejamos nada fuera de la caja con el Mi 10T Pro", y que viene acompañado con un video de su desembalaje, en el que lo primero que aparece al abrir la caja es el cargador.

La multinacional Samsung, con sede en Seúl, Corea del Sur, no desaprovechó la ocasión de echar leña al fuego con una publicación en la misma línea.

"Tu Galaxy te da lo que buscas. Desde un cargador, hasta la mejor cámara, batería, rendimiento, memoria y hasta pantalla de 120 Hz en un smartphone", puede leerse en la cuenta oficial para Latinoamérica, donde también aparece una imagen de un cargador con la frase "Incluido con tu Galaxy".

Con este tuit la empresa ha querido recordar que Apple dejó la pantalla de 120 Hz para una futura generación. Algunos medios sugieren que la compañía habría decidido limitarse a integrar el 5G, porque ambas mejoras habrían requerido demasiado consumo de batería.

Los rivales de Apple tampoco han pasado por alto que los iPhone 12 sean los primeros modelos de la empresa que integran la tecnología 5G.

Así comentó Samsung esta novedad: "Algunas personas solamente están saludando ahora a la velocidad, nosotros hemos sido amigos ya un tiempo. Obtenga su dispositivo Galaxy 5G ahora". El mensaje fue publicado minutos después de que arrancara la presentación de Apple.

¿Por qué quitó Apple el cargador del iPhone 12?

La compañía de Tim Cook justificó su decisión de dejar accesorios secundarios fuera del embalaje del nuevo iPhone alegando su respeto por medio ambiente y sus esfuerzos por reducir las emisiones de carbono. De hecho, la medida se extenderá a todos los teléfonos de Apple a la venta, que a partir de ahora dejarán de incluir tanto el cargador como los auriculares.

"En conjunto, estos cambios reducirán más de 2 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año, lo que equivale a sacar de la carretera a 450.000 coches cada año", explicó Apple en un comunicado.

