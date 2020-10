López Obrador pidió a la Iglesia y a la monarquía española que ofrezca disculpa por la conquista

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, remitió una carta al Papa Francisco en la que le emplaza a él como representante de la Iglesia Católica y a la Monarquía española que ofrezcan "una disculpa pública" a los pueblos indígenas por las "atrocidades" y "saqueo" de la conquista.



"Aprovecho para insistir en que, con motivo de estas efemérides, tanto la Iglesia Católica, la Monarquía española y el Estado Mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista en 1521 hasta el pasado reciente", indica la misiva.



La carta ha sido trasladada personalmente al Papa por la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, que se encuentra de visita en Roma.



"Ellos no solo merecen esa actitud generosa de nuestra parte, sino el compromiso sincero de que nunca, jamás, se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas y mucho menos, se les juzgará o marginará por motivos económicos o racismo", prosigue el escrito.



La carta explica que el viaje de su esposa a Europa busca obtener Códices, objetos y documentos de la historia mexicana que puedan exponerse el año próximo, cuando se cumplen 700 años la fundación de México-Tenochtitlán, 500 años de la invasión colonial española y 200 años de la independencia.



"Me despido de usted con el deseo de que podamos mantener nuestras buenas relaciones y deseándole que se conserve con salud y con larga vida. No hacen falta encontrarnos, pero si algún día las circunstancias lo permiten de nuevo refrendar en mi estimación y respeto a su persona", concluye la carta.



La petición de López Obrador en concreto a España se remonta a principios de 2019, cuando escribió una carta al Rey de España pidiéndole un reconocimiento de los "agravios" durante la conquista de México. En aquel momento, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, respondió afirmando que "obviamente España no va a presentar esas extemporáneas disculpas".



La tensión por este asunto se dio por cerrada unos meses después, en junio, con un viaje de Irene Lozano, entonces secretaria de Estado de España Global, a México para conmemorar el 80 aniversario del exilio republicano español en el país.