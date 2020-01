"Wey ya": El nuevo meme que causa furor en las redes mundiales

En los últimos días, seguramente, has visto un nuevo meme donde se ve a una joven diciendo ‘wey ya’.

Perrita toma diario el camión, sin su dueño, para ir a pasear al parque

Esta frase puede aplicar para todas las situaciones en las que estamos hartos, como cuando te escribe un ex, cuando el jefe te pide más trabajo, por más deudas que hay que pagar, para el entrenador del gym que te pide más repeticiones…

Si tienes dudas de dónde salió, aquí te explicamos.

Este nuevo meme tiene origen en una de las series que Netflix sacó recientemente. Se trata de una escena del capítulo 10 de You (temporada 2), en donde los protagonistas Love Quinn (Victoria Pedretti) y Joe Goldberg (Penn Badgley) viven algo que cambia el rumbo de la trama… y que no te diremos para no ‘spoilearte’.

Y estos son algunos muy buenos ejemplos.

Cuando ya no aguantas más haciendo ejercicio.

Cuando te meten a otro grupo de WhatsApp.

Cuando en el trabajo te dan un aumento… pero solo de trabajo.

Cuando el/la ex regresa para buscarte.

Hasta las mascotas se cansan.

Los temblores...

excelsiormx.