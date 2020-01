"Hemos sido engañados por Estados Unidos", dicen en Corea del Norte

Corea del Norte lamentó hoy haber perdido "más de un año y medio" tratando de negociar un acuerdo con Estados Unidos y señaló que el país americano "no está listo" para responder a las demandas norcoreanas.



"Hemos sido engañados en la mesa de diálogo con Estados Unidos por más de año y medio, y hemos perdido tiempo", sostuvo en un comunicado Kim Kye gwan, asesor del ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano.



Las declaraciones de Kim, una de las figuras claves de Corea del Norte en asuntos diplomáticos y políticas nucleares, llegan en medio de un estancamiento del diálogo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un se han reunido tres veces desde junio de 2018 para discutir sobre la desnuclearización de la península coreana a cambio del levantamiento de las sanciones económicas en su contra.



Las conversaciones, sin embargo, están estancadas desde la reunión que Kim y Trump tuvieron el pasado 30 de junio en la frontera intercoreana, aunque ambos se mostraron dispuestos a avanzar con contactos previos para reanudar el diálogo.



El alto funcionario de la Cancillería norcoreana admite que la relación entre Trump y Kim "no es mala", pero agrega que sería "tonto" pensar que se puede reanudar el diálogo entre los dos países basándose en esa relación personal entre ellos, según el comunicado, difundido por la agencia de noticias estatal norcoreana.



La reanudación de las negociaciones sólo será posible si Estados Unidos acepta las demandas norcoreanas, pero, agrega Kim Kye Gwan, "sabemos muy bien que Estados Unidos no está dispuesto a hacerlo, ni puede hacerlo".