Polémica y escándalo en Bolivia por supuestos "pagos" en la oposición

Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los dos principales líderes opositores de Bolivia, quedaron envueltos hoy en una polémica al difundirse en los medios de comunicación un audio en el que el segundo le pide aparentemente al primero 250.000 dólares para integrar una fórmula entre ambos en las próximas elecciones presidenciales.

Dicha grabación, divulgada por el canal televisivo Gigavisión, se conoció horas después de que el cruceño Camacho anunciara que había decidido poner fin a la posibilidad de una fórmula común con el potosino Pumari y dijo que esperaba que este explicara el motivo.

En el audio, supuestamente registrado el martes pasado en Santa Cruz de la Sierra, Pumari le pide a Camacho unos 250.000 dólares y el control de dos aduanas a cambio de acceder a secundarlo en la fórmula presidencial. "Estoy pagando prácticamente por una candidatura cuando hablamos de los 250.000 dólares y no es correcto; cuando hablamos de las aduanas, no es mi gobierno y te lo dije", afirma Camacho en la grabación.

"No ha sido condicionamiento, era tener la logística necesaria para poder movilizarnos y así asumir la responsabilidad; el tema de la aduana es por simple responsabilidad de Potosí, nada más", le responde Pumari.

Tras conocerse el contenido del polémico audio, Pumari admitió haberle pedido dinero a Camacho pero justificó que se trataba para financiar la campaña electoral, aunque negó que fuera la cantidad mencionada y sostuvo que "la guerra sucia ha empezado", en declaraciones publicadas hoy por el diario El Potosí. "No hemos hablado en ningún momento de un pago de 250.000 dólares, hemos hablado del tema de logística para encarar una campaña; lastimosamente hoy vemos que la guerra sucia ha empezado a partir de esa reunión", dijo.

"Luis Fernando nos ha invitado a esa conversación y hemos conversado sobre este tema" pero no con él sino "con una persona allegada, un familiar", y "lo que he podido escuchar es que es solamente una parte, la parte que les interesa; lo demás está manejado o editado, no es el audio total", sostuvo Pumari.

Todo comenzó cuando, sorpresivamente, el viernes Camacho informaba que había desistido de postularse junto a Pumari y ayer por la mañana aseguró que el martes le comunicó su decisión. "Yo hablé con Marco y he sido claro: la decisión ha sido mía, no ha sido de Marco, esa es la verdad; yo espero que Marco tenga la grandeza de decir el motivo por el cual se le dijo no", afirmó Camacho.

Camacho fue uno de los principales impulsores de las protestas que derivaron en la renuncia del presidente Evo Morales tras las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre -en las que no fue candidato- y de la autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez como mandataria interina.