WiFi lento: señales de que tu módem necesita un reemplazo urgente

El internet lento puede ser una señal de que nuestro modem de wifi ya no funciona como antes. Cómo saber cuando reemplazarlo.

En muchos hogares, los problemas de conectividad se repiten a pesar de contar con un buen plan de internet. En estos casos, el inconveniente no siempre está en el servicio de WiFi, sino en el modem, un dispositivo que suele quedar desactualizado con el paso del tiempo y afectar el rendimiento general de la red.

Uno de los indicadores más comunes para darnos cuenta de que este es el problema, es la pérdida frecuente de señal o las desconexiones sin motivo aparente. Esto suele aparecer en equipos con varios años de uso, que no logran soportar la cantidad de dispositivos actuales o las exigencias de aplicaciones de streaming, videollamadas y juegos en línea.

Cómo identificar si tu módem quedó obsoleto La baja velocidad constante, incluso cerca del equipo, es otra señal de alerta. Si el WiFi funciona correctamente solo cuando se reinicia el módem, es probable que el hardware ya no pueda procesar la demanda diaria. También conviene revisar si el dispositivo es compatible con los estándares más nuevos, como WiFi 5 o WiFi 6, que ofrecen mayor estabilidad y alcance.

Internet Router WiFi El módem puede ser el responsable del WiFi lento en muchos hogares. shutterstock.com Otro aspecto a considerar es la cantidad de antenas y la capacidad de administrar redes simultáneas. Los modelos antiguos suelen saturarse cuando hay muchos dispositivos conectados de manera simultánea, lo que genera lentitud generalizada que comienza a incomodar.